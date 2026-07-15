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Tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial

Abans de les sis del matí, un grup ha accedit fins a tocar de l'entrada del jaciment però els Mossos els han fet marxar

VÍDEO | Una cinquantena de persones tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial

VÍDEO | Una cinquantena de persones tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial

Gerard Vilà / ACN

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Gemma Tubert / ACN

Gemma Tubert / ACN

L'Escala

Una cinquantena de persones tallen des de poc després de les nou del matí el carrer d'Emili Gandia a l'Escala, un dels accessos a les ruïnes d'Empúries. Els concentrats ho han fet com a protesta per la visita que la família reial -primer la princesa Leonor i la infanta Sofia i, després, els reis- faran al jaciment. Unes hores abans, cap a les sis del matí, un grup reduït ha accedit fins a tocar de l'entrada del complex amb un camió per tallar-lo, però els Mossos els han fet marxar. El portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines, Quim Tell, ha dit que es mantindran ferms amb l'objectiu que la comitiva reial "com a mínim els vegi" i per deixar clar que "la monarquia no és benvinguda".

Quan passaven pocs minuts de les nou del matí els concentrats han desplegat una pancarta amb el lema 'Fora la monarquia. Visca la Terra' i s'han situat davant del fort cordó policial desplegat pels Mossos d'Esquadra que les ha impedit avançar. Els congregats han cantat consignes contra els monarques.

Les imatges de la protesta a les ruïnes d'Empúries en contra de la visita de la família reial

Les imatges de la protesta a les ruïnes d'Empúries en contra de la visita de la família reial

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Les imatges de la protesta a les ruïnes d'Empúries en contra de la visita de la família reial / ACN

Tell ha dit que no han demanat permís ni pel tall ni per la manifestació que hi ha convocada uns metres més avall a les 11 del matí. "M'han amenaçat amb una denúncia per sembrar temor, però la resposta ha estat contundent", ha afirmat.

Per la seva banda, el president de l'Assemblea, Josep Vila, ha explicat que ahir eren a la protesta de Barcelona i que aquest dimecres a l'Escala ho tornen a fer. "Amb les visites volen normalitzar una monarquia que és la imatge nítida de l'espoli, el menyspreu i la colonització de Catalunya. A cada visita sortirem a dir que no el reconeixem i que Catalunya no té rei", ha afegit.

A la protesta, hi ha diversos diputats i representants polítics. Entre ells, el de Junts, Salvador Vergés, la d'ERC, Etna Estrems o el de CUP, Dani Cornellà.

Les imatges de la protesta contra la visita de Felip VI pels premis Princesa de Girona

Les imatges de la protesta contra la visita de Felip VI pels premis Princesa de Girona

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Les imatges de la protesta contra la visita de Felip VI pels premis Princesa de Girona / EFE / Europa Press

Està previst que la princesa Leonor i la infanta Sofia arribin al jaciment cap a les onze del matí, on està previst que facin una visita cultural acompanyades de joves de diversos programes de la Fundació Princesa de Girona i membres del Consell Assessor Jove.

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Els reis s'uniran a la princesa i la infanta cap al migdia, quan participaran en la presentació de les conclusions del consell i hi haurà una trobada amb els premiats.

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