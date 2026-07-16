L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
La nova tècnica la realitza l’equip de la Unitat d’Urologia amb un instrument quirúrgic d'un sol ús que simplifica i accelera el procediment de circumcisió.
La Unitat d'Urologia de l'Hospital de Figueres ha incorporat una nova tecnologia per realitzar la cirurgia de fimosi, una patologia en què hi ha una falta d'elasticitat del prepuci, impedint que aquest es pugui retraure. La nova tècnica es realitza amb un instrument quirúrgic d'un sol ús que simplifica i accelera el procediment quirúrgic de circumcisió, d'una forma més precisa que la tècnica tradicional.
A diferència de la cirurgia que es feia fins ara, que requeria la intervenció manual de l'especialista i més temps amb el pacient a la sala d'operacions, aquest mètode permet fer una intervenció d'una durada de poc menys de deu minuts, ja que es realitzen de forma simultània el tall i la sutura. El dispositiu quirúrgic ja porta incorporada la grapadora, que conté grapes metàl·liques d'una mida molt reduïda, que cauen soles al cap de pocs dies de l'operació. D'aquesta manera, el temps de cicatrització del tall també és menor.
La intervenció és senzilla i es realitza amb anestèsia local. A banda d'això, no requereix ingrés hospitalari. A la sala d'operacions, es mesura el penis per seleccionar la mida de dispositiu adequada, ja que cada un requereix un dispositiu específic en funció de l'anatomia. Un cop finalitzat el procediment, el pacient pot marxar a casa pel seu propi peu.
"Aquest sistema està adreçat a tots els pacients que necessitin aquest tipus de cirurgia i segons els metges, té molts avantatges, atès que la recuperació és molt àgil i existeixen menys probabilitats que es produeixin infeccions o altres complicacions. A més, es milloren també els resultats estètics i funcionals postoperació", ha explicat Belén Velarde, infermera de la Unitat d'Urologia de l'Hospital de Figueres. Les cures postoperatòries també són molt senzilles i, a més, la inflamació i el dolor després de la cirurgia són menors si es comparen amb la tècnica clàssica utilitzada fins ara.
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