El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
Junts, Comuns i ERC han donat suport a la proposta de la CUP, mentre que el PSC, el PP i Vox han votat en contra
La comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució de la CUP que insta el Ministeri de Defensa per tal que tanqui la base militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes abans que acabi el 2028. El text també contempla que, un cop clausurada, l'espai passi a ser protegit i s'inclogui dins del futur Parc Natural de l'Albera. A banda, la proposta de resolució reconeix "la problemàtica històrica que ha generat la base". En aquest sentit, recull que els veïns han hagut de conviure amb "tirs i explosions a qualsevol hora del dia o la nit" i el malestar que genera quan alguns dels projectils anaven a parar fora dels límits de la base militar.
A tot això, l'escrit destaca també que les maniobres militars ocupen espai públic de pobles del voltant, a més de carreteres, pistes forestals o camins rurals que es tanquen i que fan que molts veïns no hi puguin accedir. A més, també es critica el mal manteniment de la zona militar "amb les conseqüències negatives de cara al patrimoni cultural i paisatgístic" de la zona.
En aquest sentit, es recorda que a l'entorn hi ha espais que estan dins la Xarxa Natura 2000 i que alguns projectils han generat incendis, afectant la fauna i la flora. Finalment, el text recorda també que els projectils també han afectat la xarxa megalítica que hi ha a la zona amb menhirs i dòlmens.
La proposta de resolució ha tirat endavant amb els vots favorables de la CUP, Esquerra, Junts i els Comuns, mentre que el PSC, el PP i Vox hi han votat en contra. Aliança Catalana, per la seva banda, no ha estat present a la votació.
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