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Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al top manta

La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l’operació policial ha acabat amb un home detingut

Les imatges del desmantellament d'un magatzem a Castelló d'Empúries amb gairebé 7.000 peces falsificades per al top manta

Les imatges del desmantellament d'un magatzem a Castelló d'Empúries amb gairebé 7.000 peces falsificades per al top manta

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Castelló d'Empúries Desmantellen un magatzem amb 7.000 peces falsificades per al top manta falsficacions Guàrdia Civil Mossos d'Esquadra Policia Local de Castelló d'Empúries / Guàrdia Civil / DDG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Un dispositiu policial ha desmantellat un magatzem de productes falsificats a Castelló d’Empúries on s’emmagatzemaven 6.979 peces esportives destinades al top manta. La mercaderia intervinguda, de diferents marques conegudes, tindria un valor de 781.280 euros en el mercat legal.

L’actuació s’emmarca en l’operació MOCOPO II, que dona continuïtat a una primera intervenció desenvolupada l’agost del 2025 per combatre la distribució i comercialització de productes falsificats especialment a la venda ambulant il·legal com el top manta.

En el dispositiu realitzat el dia 2 de juliol hi van participar efectius de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Castelló d’Empúries. Durant l’escorcoll del magatzem, els agents van localitzar les prop de 7.000 peces de roba esportiva preparades per distribuir-les i vendre-les de manera ambulant.

L’operació va acabar amb la detenció d’un home de 34 anys de nacionalitat senegalesa com a presumpte autor d’un delicte contra la propietat industrial.

El detingut va ser posat a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Figueres, que va decretar-ne la posada en llibertat.

La venda de productes falsificats a través del «top manta» és una problemàtica recurrent a Empuriabrava, Roses i altres municipis costaners gironins, especialment durant els mesos de més afluència turística.

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Les operacions policials busquen actuar no només contra els venedors, sinó també contra les xarxes encarregades d’emmagatzemar i distribuir la mercaderia. Aquesta activitat provoca pèrdues econòmiques a les marques, representa una competència deslleial per al comerç legal i contribueix a l’economia submergida, recorda la Guàrdia Civil.

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