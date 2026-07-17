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Incendi de vegetació al costat de l'N-260 a Llançà

Els Bombers i treballen per terra i aire i les flames afecten matolls i canyes a tocar de la riera

VÍDEO | Incendi de vegetació al costat de l'N-260 a Llançà

VÍDEO | Incendi de vegetació al costat de l'N-260 a Llançà

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Eva Batlle

Eva Batlle

Llançà

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres a la tarda en un incendi de vegetació a Llançà, a prop del punt quilomètric 16,8 de l’N-260.

L’avís s’ha rebut poc abans de dos quarts de dues de la tarda a través del telèfon d’emergències 112. El foc afecta una zona de matolls i canyes situada a tocar d’una riera i uns horts.

Per extingir les flames, els Bombers han mobilitzat deu dotacions terrestres i dos mitjans aeris.

Arran de l’incendi, els Mossos d’Esquadra han tallat l’N-260 a l’altura de la sortida de Llançà. Els vehicles que circulen en sentit Portbou han de desviar-se i passar pel nucli urbà de Llançà.

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De moment, no ha transcendit la superfície afectada ni si l’incendi està estabilitzat.

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