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Nou cop policial contra el top manta a Roses

La investigació se centra en un domicili presumptament relacionat amb l’emmagatzematge de mercaderia falsificada

El top manta al passeig de Santa Margarida de Roses, en una imatge d'arxiu.

El top manta al passeig de Santa Margarida de Roses, en una imatge d'arxiu. / Eduard Martí

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Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i la Policia Local de Roses han desplegat aquest divendres una nova actuació conjunta contra el top manta al municipi. El dispositiu ha començat passades les set del matí i s’emmarca en les accions policials per combatre la venda ambulant il·legal i la distribució de productes falsificats.

Els agents han practicat una entrada i escorcoll judicial en un domicili de Roses en el marc d’una investigació per un presumpte delicte contra la propietat industrial, confirmen els Mossos d'Esquadra.

L’actuació s'ha centrat en un immoble presumptament relacionat amb l’activitat dels venedors ambulants, ja sigui com a lloc d’allotjament o com a espai per guardar la mercaderia destinada posteriorment a la venda il·legal. Durant l’escorcoll del domicili ubicat a l'avinguda de la Bocana, els agents han intervingut productes falsificats i recopilar indicis vinculats a aquesta activitat.

El dispositiu es trobava a punt de finalitzar cap a quarts de dues de la tarda, però els cossos policials encara han fet balanç del material intervingut ni de les actuacions practicades. Un cop fet el recompte, es preveu que s’informi dels resultats de l’operatiu en els pròxims dies.

Frenar el top manta

Aquest nou desplegament dona continuïtat a l’estratègia conjunta dels cossos policials per reduir la presència del top manta a Roses i com també s'ha fet al municipi veí de Castelló d'Empúries fa pocs dies.

En un operatiu desplegat l’agost del 2025 a Roses, uns 250 agents dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local van requisar més de 20.000 productes falsificats, principalment roba, marroquineria i altres complements, amb un pes total superior a les set tones.

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La intervenció va acabar amb un home detingut, considerat el responsable de l’organització que suposadament proveïa els venedors, i una vintena de persones investigades. L’operatiu va incloure escorcolls en domicilis, garatges i trasters pròxims al passeig de Santa Margarida, així com inspeccions de vehicles utilitzats per transportar el material.

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