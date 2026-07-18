L’Ecomuseu Farinera de Castelló reobre i renova el seu relat per abordar l’alimentació i la sostenibilitat
El nou recorregut combina la fàbrica històrica amb l’ÀgoraTeca, un espai dedicat a la salut, els hàbits de consum i l’impacte ambiental del sistema alimentari
L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries va inaugurar divendres una nova museografia que va ampliar el relat sobre l’antiga fàbrica de farina amb continguts relacionats amb l’alimentació, la salut i la sostenibilitat. La renovació, amb un pressupost de prop de 783.000 euros, es va finançar íntegrament amb fons europeus Next Generation EU.
Més de vint anys després de l’obertura de l’exposició permanent, el museu va iniciar una nova etapa amb un recorregut que utilitza el blat, la farina i el pa com a fil conductor. La proposta combina l’explicació del procés industrial amb qüestions actuals com l’origen dels aliments, els hàbits de consum, els productes ultraprocessats, el malbaratament alimentari i l’impacte ambiental del sistema de producció.
La visita s'estructura en dos àmbits. El primer correspon a la fàbrica històrica, on es conserva la maquinària original i s’explica el funcionament de la farinera, la utilització de la força de l’aigua, el paper del rec del Molí i els canvis tecnològics que van modificar la producció de farina a finals del segle XIX.
El segon espai, anomenat ÀgoraTeca, es dedica a l’alimentació, la salut i la sostenibilitat. Els continguts aborden, entre altres qüestions, la dieta mediterrània, el consum de proximitat, els aliments ultraprocessats i el malbaratament.
El recorregut també incorpora una intervenció gràfica sobre la fauna i la flora del rec del Molí i dels espais naturals de l’entorn. La proposta relaciona la història de la fàbrica amb el paisatge, els recursos naturals i l’activitat humana.
La directora de l’Ecomuseu Farinera, Carme Gilabert, considera que el projecte modifica tant els continguts com la funció de l’equipament. «La renovació de l’Ecomuseu Farinera representa molt més que una actualització museogràfica. És una redefinició del paper que volem que tingui aquest equipament: un museu més sostenible, més accessible, més proper i més social. Que, sense deixar de ser la Farinera, n’aprofundeix la identitat i aspira a ser significatiu en la vida de les persones. El museu que imaginàvem ja és una realitat; ara comença el repte de convertir-lo en un museu transformador per a la comunitat i per a totes les persones que ens visitin».
El director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Albert Tulleuda, va relacionar la conservació del patrimoni industrial amb la comprensió dels canvis socials i tecnològics. «Conservar el patrimoni industrial no és mirar enrere amb nostàlgia. És donar eines perquè les noves generacions entenguin d’on venim. I quan sabem d’on venim, és molt més fàcil decidir cap on volem anar».
Recursos interactius
La nova museografia combinar la maquinària de la fàbrica amb audiovisuals, objectes patrimonials, recursos interactius i activitats participatives. La intervenció també ha reorganitzat els espais d’acollida i va redefinir el recorregut per facilitar l’orientació dels visitants.
El projecte incorpora mesures d’accessibilitat física, sensorial i cognitiva, així com diferents llenguatges i eines de mediació. Els continguts s'ofereixen en català, castellà, anglès i francès. El museu també preveu ampliar progressivament els recursos digitals i les eines d’accessibilitat.
La reforma s'inscriu el programa municipal d’intervencions sobre el patrimoni de Castelló d’Empúries, que inclou la rehabilitació del Palau dels Comtes, el pla director de restauració i conservació de la basílica de Santa Maria i diverses actuacions a la muralla medieval.
L’alcaldessa, Anna Massot, situar la renovació dins d’aquesta línia d’actuació i va assegurar divendres durant la inauguració que «és una de les grans apostes d’aquesta legislatura per preservar i projectar el patrimoni de Castelló d’Empúries. Estem convençuts que el nostre patrimoni és un dels grans actius de futur del municipi i volem posar-lo al servei de la ciutadania, del desenvolupament cultural i de la projecció del territori».
Massot va afegir que «quan invertim en patrimoni no estem mirant només cap al passat; estem construint futur. Volem que Castelló d’Empúries sigui un municipi que preservi la seva història però que també la faci útil, viva i capaç de generar cultura, coneixement, activitat econòmica i orgull de pertinença».
Un projecte iniciat el 2022
La renovació museogràfica va partir d’un projecte iniciat el 2022. L’Ajuntament va presentar la candidatura l’any següent al Programa de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic, impulsat pel Ministeri d’Indústria i Turisme. L’ajut es va resoldre el 2024.
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, la convocatòria va aprovar 92 projectes a tot l’Estat, 11 dels quals corresponien a ajuntaments catalans. Castelló d’Empúries va obtenir finançament per a dues actuacions: la renovació de l’Ecomuseu Farinera i la rehabilitació del Palau dels Comtes.
El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Pere Parramon, va assenyalar que «la renovació de l’Ecomuseu Farinera és un exemple de com els fons Next Generation EU es transformen en projectes que tenen un impacte real sobre el territori i la qualitat de vida de les persones. El Govern d’Espanya hi ha contribuït amb una aportació de gairebé 783.000 euros perquè estem convençuts que conservar el patrimoni és també invertir en desenvolupament local, en cultura, en accessibilitat, en sostenibilitat i en oportunitats».
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