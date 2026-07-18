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Tres ferits en un xoc múltiple a l'N-260 a Ordis

Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Trueta i l’accident ha obligat a tallar la carretera

L'accident de trànsit de l'N-260 a Ordis.

L'accident de trànsit de l'N-260 a Ordis. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Ordis

Un accident de trànsit a l’N-260 a Ordis ha deixat tres persones ferides aquest dissabte a la tarda. En el sinistre, que s’ha produït pels volts d'un quart de sis de la tarda, s’hi han vist implicats tres turismes.

La topada ha tingut lloc a l’altura del quilòmetre 45,5 de l’N-260, en una intersecció i en sentit Figueres. Els tres afectats han patit ferides de poca gravetat i han estat evacuats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Fins al lloc s’hi han desplaçat una patrulla dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM.

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L’accident ha obligat inicialment a tallar l’N-260 entre Vilanant i Navata i la C-26 a Ordis en tots dos sentits. Posteriorment, la C-26 ha quedat reoberta, mentre que l’N-260 s’ha es manté tallada -a les set del vespre- entre Navata i Vilanant en sentit Figueres, segons l’última actualització del Servei Català de Trànsit.

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