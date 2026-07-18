Tres ferits en un xoc múltiple a l'N-260 a Ordis
Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Trueta i l’accident ha obligat a tallar la carretera
Un accident de trànsit a l’N-260 a Ordis ha deixat tres persones ferides aquest dissabte a la tarda. En el sinistre, que s’ha produït pels volts d'un quart de sis de la tarda, s’hi han vist implicats tres turismes.
La topada ha tingut lloc a l’altura del quilòmetre 45,5 de l’N-260, en una intersecció i en sentit Figueres. Els tres afectats han patit ferides de poca gravetat i han estat evacuats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc s’hi han desplaçat una patrulla dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM.
L’accident ha obligat inicialment a tallar l’N-260 entre Vilanant i Navata i la C-26 a Ordis en tots dos sentits. Posteriorment, la C-26 ha quedat reoberta, mentre que l’N-260 s’ha es manté tallada -a les set del vespre- entre Navata i Vilanant en sentit Figueres, segons l’última actualització del Servei Català de Trànsit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
- Necrològiques del 17 de juliol de 2026
- Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà