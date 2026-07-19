Quatre ferits en encastar-se un cotxe contra la façana d'una casa a Sant Llorenç de la Muga
Dues de les persones afectades han resultat ferides menys greus i les altres dues, menys lleus, i totes han estat traslladades a l'Hospital Trueta
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Núria León
Quatre persones han resultat ferides aquest diumenge al matí després que el turisme en què viatjaven s'encastés contra la façana d'un habitatge a Sant Llorenç de la Muga.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9.03 hores i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons les primeres informacions, el vehicle ha impactat frontalment contra la façana de la casa en un xoc d'alta energia.
A conseqüència del sinistre, dos dels ocupants han resultat ferits menys greus i dos més han patit ferides menys lleus. Tots quatre han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
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