L'Escala posa en marxa la nova potabilitzadora d'aigua potable
S'han invertit 8,7 milions d'euros en els treballs, finançat pel Consorci i l'ACA
La nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de l’Escala ja és una realitat. Després de dos anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns s'ha inaugurat l'espai que permetrà millorar la qualitat i garantir el subministrament d'aigua al municipi. La planta, ubicada a Mas Martí, ja està en funcionament i té una capacitat de tractament de 14.000 m3/ dia. L'actuació s'ha finançat amb recursos propis del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (6.770.556,07 euros) i una subvenció de l'ACA (1.943.600 euros). A més d’implicar-se en la construcció de la potabilitzadora, el Consorci ha adquirit la titularitat dels pous i dels terrenys i, des de l'abril, assumeix la gestió de l’abastament en alta del municipi.
La potabilitzadora s’encarrega de tractar l’aigua dels pous d’abastament de l’Escala, que presenten, de manera natural, concentracions elevades de ferro i manganès. Gràcies als processos de tractament implantats, es garanteix que l’aigua distribuïda a la població compleixi els estàndards de qualitat exigits per a l’aigua de consum humà.
"Aquesta és una actuació històrica per al Consorci d’Aigües. La nostra missió és garantir l’abastament per als municipis consorciats i, en un context marcat pels efectes del canvi climàtic, amb sequeres cada vegada més freqüents i episodis de més estrès hídric, construir aquest tipus d’infraestructures és imprescindible", ha assegurat el president de la Diputació, Miquel Noguer. En aquest sentit, ha afegit que la infraestructura està preparada per donar resposta a les necessitats de l'Escala "durant molts anys" i "també, si fes falta, a municipis veïns que, eventualment, puguin patir dificultats en els seus abastaments".
Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que la planta oferirà "més qualitat, seguretat hídrica i capacitat d’abastament", al municipi. "Aquesta és una actuació palpable, que s'emmarca amb una estratègia global del Govern d'aquí al 2030 amb 2.000 milions d'euros destinats a deixar Catalunya preparada per aquest nou escenari climàtic", ha remarcat.
Finalment, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha assegurat que l'obra suposar "un abans i un després" per a l'abastament d'aigua al municipi.
Actualment, el consum anual a l'Escala és de 2.304.000 m3/ any, amb un consum mig diari de 6.312 m3/ dia. Durant l’època estival, aquesta xifra s’incrementa fins als 11.362 m3/ dia. Amb l’entrada en funcionament de l’ETAP, la capacitat de tractament és d’uns 14.000 m3/ dia.
L’aigua es capta a través dels pous actius i, després de passar pels processos corresponents a la potabilitzadora, s’impulsa cap al dipòsit municipal de Puig Sec, des d’on la xarxa en baixa omple també el dipòsit del Padró, garantint així la distribució de l’aigua a tota la població.
Recentment, s’ha activat un nou pou, anomenat Sifons 3, en una actuació d’emergència que han finançat conjuntament el Consorci i l’Ajuntament de l’Escala i ha costat 213.506,48 euros. El col·lapse d’un dels principals pous d’abastament l’estiu passat ha obligat a executar aquest per oferir garanties totals d’abastament, sobretot en aquesta època de l’any.
En línia de reduir emissions de CO2, la potabilitzadora ha estat dissenyada amb criteris de flexibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat. En aquest sentit, s’ha instal·lat una planta solar fotovoltaica a la coberta de l’edifici principal. L’autoconsum generat serà de 236.000 kWh /any, fet que suposa el 29,26 % del consum total de la instal·lació, que és de 806.400 kWh/ any.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026