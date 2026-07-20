Visites nocturnes i realitat virtual per descobrir la Ciutadella i el Castell de Roses
Les propostes immersies permeten recrear els diferents assentaments que han ocupat aquests espais i descobrir com era la vida i l’activitat que s’hi desenvolupava al llarg dels segles
La Ciutadella de Roses i el Castell de la Trinitat amplien aquest estiu la seva oferta d’activitats per acostar el patrimoni del municipi a veïns i visitants. El programa combina visites guiades, experiències nocturnes, jocs familiars i propostes immersives amb ulleres de realitat virtual.
Les activitats estan pensades per a públics de totes les edats i s’ofereixen en diferents idiomes per facilitar-hi la participació tant dels residents com dels turistes que passen les vacances a Roses.
La Ciutadella obre durant l’estiu cada dia, de les deu del matí a les nou del vespre. El recinte ofereix diàriament la visita guiada Passejades d’història, amb sessions en català, castellà i francès.
El Castell de la Trinitat, per la seva banda, es pot visitar tots els dies de cinc de la tarda a deu de la nit. També programa diàriament, en els tres idiomes, la visita Un mirador fortificat, centrada en la història de la fortalesa i en les vistes sobre la badia de Roses.
Durant diferents jornades dels mesos de juliol i agost, el castell també obre les portes del seu búnquer. El recorregut permet conèixer-ne els orígens, la construcció i el paper que va tenir en la defensa de la població durant els diferents conflictes viscuts a la costa catalana.
Realitat virtual per viatjar al passat
Els dos monuments incorporen una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual 3D. La proposta permet recrear els diferents assentaments que han ocupat aquests espais i descobrir com era la vida i l’activitat que s’hi desenvolupava al llarg dels segles.
La programació també ofereix la possibilitat de visitar els recintes en horari nocturn. A la Ciutadella, la proposta Navegants de Rhode a Roses recorre els 25 segles d’història del jaciment i acaba amb un tast i una copa de vi de la DO Empordà.
Al Castell de la Trinitat, la visita La fortalesa del mar permet observar la badia il·luminada des del mirador de l’edifici mentre es pren una copa de cava. El recinte també acull Nit d’estels, una activitat que combina la visita nocturna amb una sessió d’observació astronòmica.
Durant el mes d’agost, el programa nocturn s’ampliarà amb les visites teatralitzades Habitants de la història, a la Ciutadella, i Cochrane encén el Castell amb els Focs de Festa Major, al Castell de la Trinitat.
Enigmes i aventures per al públic familiar
Les famílies també poden descobrir el patrimoni de Roses a través del joc. La Ciutadella ofereix l’activitat autoguiada A la recerca dels peixos màgics, en què els participants han de seguir pistes i resoldre enigmes vinculats amb la història antiga i contemporània del municipi.
Al Castell de la Trinitat, l’activitat Pirates al Castell proposa una aventura per desxifrar l’enigma d’en Barbarossa. Els dies, els horaris i els preus de totes les activitats es poden consultar al web de Roses Cultura.
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