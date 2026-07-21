Castelló d'Empúries posa en marxa un estany artificial com a "porta d'entrada" als Aiguamolls
Té nou hectàrees i s'ubica a tocar del nucli antic, en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló
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Castelló d'Empúries ha posat en marxa aquest dimarts l'estany de la Vila, un estany artificial que s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora i que busca convertir-se en un "reclam" i la "porta d'entrada" als Aiguamolls de l'Empordà. El projecte, que s'ha finançat amb fons Next Generation i ha costat uns 700.000 euros, permetrà crear una zona humida en uns terrenys que l'Ajuntament va adquirir i que antigament havien format part del gran estany de Castelló. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
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