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Castelló d'Empúries posa en marxa un estany artificial com a "porta d'entrada" als Aiguamolls

Té nou hectàrees i s'ubica a tocar del nucli antic, en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló

L'estany de la Vila amb la Basílica de Castelló de fons

L'estany de la Vila amb la Basílica de Castelló de fons / Gemma Tubert / ACN / ACN

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Gemma Tubert / ACN

Gemma Tubert / ACN

Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries ha posat en marxa aquest dimarts l'estany de la Vila, un estany artificial que s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora i que busca convertir-se en un "reclam" i la "porta d'entrada" als Aiguamolls de l'Empordà. El projecte, que s'ha finançat amb fons Next Generation i ha costat uns 700.000 euros, permetrà crear una zona humida en uns terrenys que l'Ajuntament va adquirir i que antigament havien format part del gran estany de Castelló. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.

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