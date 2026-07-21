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Crema mitja hectàrea de rostolls al costat de la GIV-6025 a Cabanes

Cinc dotacions dels Bombers han encerclat el foc amb mànegues i l’han extingit en poc més d’una hora

Camions dels Bombers de la Generalitat

Camions dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

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Eva Batlle

Eva Batlle

Cabanes

Un incendi ha cremat aquest dimarts mitja hectàrea de camps de rostolls a Cabanes, a tocar de la carretera GIV-6025. El foc s’ha declarat cap a dos quarts d’una del migdia i ha obligat a mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Les flames han començat a peu de carretera i han avançat pels camps pròxims. Els efectius han aconseguit estabilitzar el flanc esquerre del foc a la mateixa carretera i han encerclat tota la zona afectada amb línies de mànega per evitar que l’incendi continués propagant-se.

El foc ha quedat extingit cap a tres quarts de dues del migdia. En total, les flames han afectat una superfície aproximada de mitja hectàrea de rostolls.

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Després de revisar el perímetre i comprovar que no quedaven punts calents, les dotacions han pogut tornar als seus parcs, segons els Bombers.

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