La CUP qüestiona els arguments per traslladar l’estació de Figueres a Vilafant
Denuncia que la Generalitat i l’Ajuntament tenen versions diferents sobre l’estudi del semisoterrament de les vies
Reclama la publicació dels estudis d'alternatives a la variant ferroviària
La CUP de Figueres ha denunciat l’existència de contradiccions entre les administracions implicades en el projecte ferroviari que preveu traslladar l’estació convencional de la ciutat a Vilafant. La formació reclama que la Generalitat, el Ministeri de Transports i l’Ajuntament expliquin amb claredat quines alternatives s’han estudiat per mantenir el servei ferroviari al centre de Figueres i facin pública la documentació disponible.
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà i el regidor figuerenc Xavier Colomer van exposar dimarts, en una roda de premsa davant de l’estació, les diferents versions que, segons el partit, han ofert el Govern català i l’Ajuntament sobre un possible semisoterrament de les vies.
Cornellà va citar una resposta parlamentària de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en la qual s’assenyala que la Generalitat, el Ministeri de Transports i l’Ajuntament de Figueres haurien acordat la construcció de la variant ferroviària amb el consens dels municipis afectats.
En la mateixa resposta, segons la CUP, Paneque sosté que l’Ajuntament de Figueres va rebutjar l’estudi d’una alternativa de semisoterrament que permetria conservar l’estació al nucli urbà. Colomer va assegurar, però, que l’alcalde, Jordi Masquef, havia traslladat a la formació una versió diferent. “Quan li preguntem a l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ens respon que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible no ha presentat a l’Ajuntament cap projecte sobre el semisoterrament”, va afirmar el regidor.
A partir d’aquestes dues versions, la CUP considera que pot existir una falta de coordinació entre les administracions o una manca d’informació pública sobre les opcions analitzades. Per aquest motiu, demana que es publiqui l’estudi sobre les alternatives a la variant i que s’aclareixi si l’Ajuntament ha rebutjat formalment alguna proposta.
El debat té una incidència directa sobre el futur de la mobilitat a Figueres. El trasllat de l’estació convencional a Vilafant comportaria que els trens deixessin de parar al centre de la ciutat i concentraria els serveis ferroviaris a l’actual estació d’alta velocitat, situada fora del nucli urbà.
Cornellà va criticar el procediment seguit fins ara i va acusar els responsables de les diferents administracions de derivar-se mútuament les responsabilitats quan se’ls pregunta per la possibilitat de conservar l’estació actual. El diputat també va sostenir que l’alternativa de mantenir el tren al centre tindria un cost inferior al de la variant, tot i que la formació no va aportar públicament les dades completes de l’estudi que reclama.
La proposta defensada per la CUP consisteix a situar les vies en una trinxera, eliminar el pas a nivell i construir una estació intermodal al centre de Figueres. Segons Colomer, aquesta opció permetria millorar la integració urbana del ferrocarril sense obligar els usuaris a desplaçar-se fins a Vilafant.
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