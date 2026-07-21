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Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla

Hi estan treballant 16 dotacions dels Bombers

VÍDEO | Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla

VÍDEO | Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla

Bombers

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Redacció

Redacció

Vilamalla

Un espectacular incendi amb molt de fum i soroll d'explosions a l'interior d'una nau industrial polígon de Vilamalla ha mobilitzat fins a 16 dotacions terrestres de Bombers. L'avís s'ha rebut a un quart de vuit del vespre. Les flames afecten l'interior de la construcció, pròxima a la carretera N-II, i estan completament desenvolupades. El cos d'emergències les ataca des de l'exterior per evitar que es propaguin a naus adjacents.

Incendi en una nau del polígon de Vilamalla

Incendi en una nau del polígon de Vilamalla

Andrea Bolcato

Via: Empordà

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