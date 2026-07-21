Una quinzena de joves restauren murs de pedra seca al Cap de Creus en un camp de treball juvenil
Els participants han conegut la tècnica constructiva de la pedra seca i han col·laborat en l'adequació de terrasses
Un grup de 14 joves d'entre 14 i 17 anys ha participat en la segona edició del camp de treball "Restaurem la paret seca al Cap de Creus", una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Cadaqués i la Fundació Escolta Josep Carol que combina la conservació del patrimoni amb el voluntariat juvenil i la descoberta del territori.
L'activitat s'ha dut a terme entre el 28 de juny i el 12 de juliol i ha permès als participants col·laborar, sota la supervisió de professionals especialitzats, en la recuperació de diversos murs de pedra seca de Cadaqués, un element característic del paisatge rural del municipi i del Parc Natural del Cap de Creus.
Els treballs s'han centrat especialment en l'entorn del Corral d'en Morell, on els joves han participat en la reconstrucció d'un pilar de pedra seca i en l'adequació d'una terrassa. A través d'aquestes actuacions han conegut de prop una tècnica constructiva tradicional reconeguda pel seu valor patrimonial i ambiental, així com la importància de preservar un llegat que ha configurat el paisatge mediterrani durant generacions.
La regidora de Turisme i Cultura de Cadaqués, Núria Duran, ha destacat que aquest camp de treball "és un exemple de com la recuperació del patrimoni pot anar de la mà de l'educació i la participació dels joves". Segons ha explicat, les actuacions contribueixen a preservar la tècnica de la pedra seca i el paisatge local, alhora que permeten als participants descobrir els valors naturals i culturals del municipi. Duran també ha agraït la implicació de les entitats, els comerços i totes les persones que han fet possible el projecte.
A més de les tasques de restauració, els participants han rebut formació de professionals especialitzats en pedra seca i han col·laborat en la conservació d'altres elements històrics vinculats a la tradició marítima de Cadaqués. El programa també ha inclòs activitats educatives i de lleure, com tallers de cianotípia i de tintatges naturals, una sortida en caiac i diverses propostes per conèixer l'entorn natural i cultural del Cap de Creus.
Descobrir el territori
Des de la Fundació Escolta Josep Carol valoren molt positivament l'experiència i remarquen que, més enllà de la feina de recuperació del patrimoni, el camp ha ofert als joves l'oportunitat de conviure, descobrir el territori i establir vincles amb la comunitat local a través d'activitats compartides amb l'Espai Jove de Cadaqués.
Els camps de treball són programes de voluntariat juvenil que combinen un servei a la comunitat amb espais de convivència, aprenentatge i participació, amb l'objectiu de fomentar el compromís social i el desenvolupament personal dels participants.
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