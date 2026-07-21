Rescaten un home del balcó durant un incendi en un pis de Figueres
El foc s’ha concentrat en un dormitori de la cinquena planta i ha obligat a confinar els veïns del bloc
Un incendi ha afectat aquest dimarts un dormitori d’un pis de Figueres i ha obligat els Bombers a rescatar un home que s’havia refugiat al balcó. El foc s’ha declarat a la cinquena planta d'un edifici del carrer Méndez Núñez, en un bloc de planta baixa i sis pisos.
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat sis dotacions. Quan han arribat, han localitzat una persona al balcó de l’habitatge afectat i l’han ajudat a sortir de la zona de risc. Paral·lelament, han extingit les flames amb aigua i han fet una recerca per l’escala de l’edifici.
Durant la intervenció, els Bombers han demanat als veïns que es confinessin als seus habitatges i han ajudat a sortir les persones que es trobaven a l’escala. El foc ha afectat principalment un dormitori del cinquè pis.
L’home rescatat del balcó ha resultat ferit per inhalació de fum. Els Bombers l’han acompanyat fins a una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però l’afectat ha declinat ser traslladat a un centre hospitalari.
L’incendi ha quedat extingit poc abans de tres quarts d'una de la tarda. Després de ventilar l’immoble, els efectius han revisat la zona amb càmeres tèrmiques i explosímetres i han comprovat que tot era correcte. Cap a la una del migdia, les dotacions ja tornaven als parcs, segons informen els Bombers.
A la zona també hi han actuat efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres i del SEM.
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