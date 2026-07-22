Els Bombers treballaran tot el dia a la nau incendiada de Vilamalla
Els Bombers van evitar que les flames es propaguessin a la nau adjacent i el confinament ja s’ha aixecat
Els Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres a l’interior de la nau industrial incendiada a Vilamalla per acabar d’extingir el foc i remullar els punts calents. El cos d’emergències preveu mantenir les tasques durant tot el dia.
Aquest matí encara hi havia sis dotacions dels Bombers sobre el terreny. Els efectius treballen dins de l’edifici industrial, d’uns 400 metres quadrats, per extingir les restes de l’incendi declarat dimarts al vespre.
Les flames van destrossar la coberta de la nau i també van afectar la façana. Segons han comprovat els Bombers, l’immoble s’utilitzava per emmagatzemar productes diversos, entre els quals hi havia insecticides, conglomerats de fusta, botes de cautxú i pilotes medicinals.
La combustió d’aquests materials va afavorir la intensitat del foc i va generar una gran columna de fum, visible des de diversos municipis de l’Alt Empordà.
L’incendi va obligar a confinar preventivament un pavelló i les zones properes. També es van reubicar una seixantena d’infants que participaven en unes colònies o una acampada a prop del polígon, segons els Bombers.
No ha afectat la nau del costat
Un dels principals objectius del dispositiu era impedir que el foc arribés a la nau adjacent. Cap a les onze de la nit, els efectius van aconseguir contenir les flames i protegir la paret mitgera que separa els dos edificis.
El confinament s’ha aixecat aquest dimecres al matí. No s’han registrat ferits.
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