La Fiscalia qüestiona que no es demanés presó i revisa la seva actuació abans del crim masclista de Figueres
El ministeri públic considera qüestionable que la fiscal no sol·licités mesures cautelars, però també retreu al jutge que no convoqués una vista
La Fiscalia qüestiona l’actuació de la fiscal que no va demanar presó provisional per a l’home que, poques hores després de quedar en llibertat, va assassinar la seva parella, Kimberli Duran, a Figueres. Segons ha revelat 3CatInfo, el ministeri públic considera discutible que no se sol·licitessin mesures cautelars, tot i que nega que es tractés formalment d’un error.
El nou relat es basa en l’atestat policial del crim masclista. El document recull que l’home havia estat detingut dues vegades en dos dies per agredir la víctima, havia incomplert una ordre d’allunyament i acumulava nombrosos antecedents, diversos dels quals relacionats amb la violència masclista, com ja s'havia informat el dia dels fets i posteriors.
Segons la mateixa informació, els Mossos havien detingut l’investigat 26 vegades des del 1998. A més, l’atestat de la primera detenció faria constar que, mentre era a les dependències policials, va manifestar a un agent que quan quedés en llibertat mataria la víctima.
Als jutjats
Malgrat aquests elements, la Fiscalia, que en aquell moment era l’única acusació personada, no va demanar la presó provisional ni altres mesures cautelars. Fonts del ministeri públic citades per 3CatInfo admeten que l’actuació de la fiscal és «qüestionable», però remarquen que les decisions depenen de la valoració concreta de cada professional.
Un dels factors que hauria influït en la decisió és que Kimberli no va comparèixer davant del forense i, per tant, no se’n va poder recollir el testimoni. La família, però, ja havia qüestionat aquesta versió en una entrevista publicada el 2 de juny per Empordà.info, mitjà del mateix grup editorial que Diari de Girona.
Segons van explicar els familiars a Empordà.info, la víctima sí que hauria anat als jutjats de Figueres aquell matí, però no hauria estat atesa perquè no portava els informes mèdics de l’Hospital de Figueres. La família sosté que Kimberli va marxar a buscar la documentació mentre, en un altre punt de l’edifici judicial, es decretava la llibertat provisional de l’agressor.
L’advocat de la família, Yrving Navarro, ja va assegurar aleshores que l’objectiu era «revisar amb rigor què va passar en aquelles setanta-dues hores» i comprovar «si en cada moment d’aquells tres dies es van activar amb plenitud tots els instruments de protecció que la llei preveu».
Ara, en declaracions recollides per 3CatInfo, el lletrat considera que la Fiscalia tenia prou indicis per sol·licitar l’ingrés a presó. «És evident que si el Ministeri Fiscal hagués acusat amb tots aquests indicis, el presumpte agressor hauria estat a presó i l’assassinat s’hauria pogut evitar», afirma.
El jutge de guàrdia
La Fiscalia també posa el focus en la decisió del jutge de guàrdia de Figueres. Fonts del ministeri públic retreuen al magistrat que no convoqués una vista perquè les parts poguessin plantejar mesures cautelars. La llei estableix que un jutge no pot decretar presó provisional si cap de les acusacions ho demana, però sí que pot convocar la compareixença en què aquestes mesures es debaten.
La magistrada Maria del Prado Escoda, coordinadora de la secció de violència contra la dona de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, considera que no es va valorar correctament ni el risc que corria la víctima ni la possibilitat de reincidència de l’agressor.
«Que hi hagi una llista innumerable de detencions policials per fets similars, que els maltractaments pels quals t’estan portant la persona detinguda siguin amb un ganivet pel mig, hi hagi lesions... evidencia un elevat risc que potser no s’ha tingut en compte», assenyala la magistrada a 3CatInfo.
Escoda considera que el jutjat podria haver citat el testimoni que havia presenciat una de les agressions o haver mantingut la detenció fins al màxim legal de 72 hores per analitzar el cas amb més profunditat. «El resultat no sabem quin hauria sigut, però hi ha alguns elements que potser haurien contribuït a evitar-lo i que no s’han utilitzat», afirma.
Junta de fiscals
Arran del crim, la Junta de Fiscals de Girona va abordar el cas el 18 de juny per analitzar si s’havien activat tots els mecanismes disponibles. Segons 3CatInfo, es va demanar als fiscals que fossin «més curosos i estiguessin més atents» en situacions similars i que s’esgotessin les vies per localitzar les víctimes que no compareguin davant del jutjat.
Kimberli va ser assassinada a ganivetades el 19 de maig a la plaça Josep Tarradellas de Figueres, poques hores després que l’home quedés en llibertat provisional. La seva família exerceix l’acusació particular i reclama que s’investigui què va fallar durant els tres dies previs al crim.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU