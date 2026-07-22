La Iaeden reclama retirar el PLATER i obre adhesions a les seves al·legacions
L'entitat ecologista demana que es retiri el Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica i n'impulsi un de nou amb més participació territorial
La IAEDEN-Salvem l'Empordà ha iniciat una campanya d'adhesions a les al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge (PLATER), impulsat per l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Les adhesions, obertes tant a persones a títol individual com a entitats, es poden formalitzar fins al dilluns 27 de juliol mitjançant el formulari disponible al web de la IAEDEN.
El PLATER, sotmès a informació pública el passat 29 d'abril, defineix les zones prioritàries, aptes i no aptes per a la implantació de centrals eòliques i fotovoltaiques a Catalunya. Coincidint amb el tancament del període d'exposició pública, la IAEDEN considera imprescindible visualitzar el rebuig social al document i reclama que el Govern retiri l'actual proposta i n'impulsi una de nova amb més participació territorial.
Segons l'entitat, el pla ha estat elaborat amb una participació insuficient i respon a una lògica d'implantació industrial de les energies renovables que pot agreujar problemàtiques ambientals i territorials. La IAEDEN defensa que la resposta a la crisi climàtica no pot limitar-se a substituir els combustibles fòssils per renovables, sinó que ha d'incorporar també mesures de reducció del consum energètic, democratització de la producció i preservació dels valors naturals, agraris i patrimonials.
Vuit al·legacions centrades en l'Alt Empordà
Durant els darrers mesos, la IAEDEN ha treballat conjuntament amb la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XCTEJ), espai que ha coordinat bona part de les aportacions d'entitats ecologistes, organitzacions pageses, professionals i col·lectius de defensa del territori.
Les al·legacions presentades per la IAEDEN incorporen els 32 arguments jurídics elaborats per l'advocat Eduard de Ribot, així com les observacions de la XCTEJ sobre les mancances de l'Estudi Ambiental Estratègic i els possibles incompliments de la Llei catalana del canvi climàtic. A més, l'entitat hi afegeix sis al·legacions específiques referides a l'Alt Empordà.
Entre els principals arguments destaquen la insuficient protecció d'espècies amenaçades com l'àguila cuabarrada, l'esparver cendrós i la terrerola vulgar; la manca de consideració de l'ampliació prevista dels espais protegits dels Aiguamolls de l'Empordà i de l'Albera; l'absència de protecció de les depressions inundables de l'Albera, hàbitat d'interès comunitari prioritari; errors en la cartografia del pla, que arriba a considerar aptes per a l'energia eòlica zones urbanes com Vilarnadal o Rabós; la inexistència de franges de protecció per a explotacions ramaderes i la infravaloració del patrimoni cultural, arqueològic, arquitectònic i megalític de la comarca.
Crida a sumar adhesions
La IAEDEN presentarà les al·legacions davant l'ICAEN el dimarts 28 de juliol i anima tota la ciutadania i les entitats que comparteixin aquestes preocupacions a adherir-s'hi abans del 27 de juliol.
L'entitat considera que és necessari demostrar que existeix una àmplia oposició social al model plantejat pel PLATER i reclama una planificació energètica basada en una transició justa, participativa i respectuosa amb el territori, que prioritzi els espais degradats o ja artificialitzats per davant dels sòls agraris i els espais d'alt valor ecològic.
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