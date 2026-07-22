El foc d’un matalàs crema contenidors i causa danys en una façana a Figueres
L’incendi també ha malmès dues caixes de connexions elèctriques, així com cablejat telefònic i elèctric.
L’incendi d’un matalàs ha causat aquest dimecres al matí danys en diversos contenidors, en la façana d’un edifici i en instal·lacions elèctriques i telefòniques del centre de Figueres.
El foc s’ha declarat cap a les 6.10 hores al carrer Pujades, a tocar de la cantonada amb el carrer Sant Pau. Els Bombers de la Generalitat s’hi han desplaçat amb una dotació després de rebre l’avís.
Quan els efectius han arribat al lloc, han comprovat que les flames s’havien estès més del que s’havia indicat inicialment. El matalàs havia cremat diversos contenidors i l’alta temperatura havia afectat la paret exterior d’un edifici.
L’incendi també ha malmès dues caixes de connexions elèctriques, així com cablejat telefònic i elèctric. Les instal·lacions han quedat balisades a l’espera que l’empresa subministradora se’n faci càrrec, indiquen des del cos d'emergències.
Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.
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