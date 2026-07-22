Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
motoristes Gironarestaurant l'AvellanedaPau Cubarsírodatges GironaLluc SalellasViniciusmort Soses
instagramlinkedin

El foc d’un matalàs crema contenidors i causa danys en una façana a Figueres

L’incendi també ha malmès dues caixes de connexions elèctriques, així com cablejat telefònic i elèctric.

Vídeo: El foc d’un matalàs crema contenidors i causa danys en una façana a Figueres

Vídeo: El foc d’un matalàs crema contenidors i causa danys en una façana a Figueres

Anti Radars Garrotxa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

L’incendi d’un matalàs ha causat aquest dimecres al matí danys en diversos contenidors, en la façana d’un edifici i en instal·lacions elèctriques i telefòniques del centre de Figueres.

El foc s’ha declarat cap a les 6.10 hores al carrer Pujades, a tocar de la cantonada amb el carrer Sant Pau. Els Bombers de la Generalitat s’hi han desplaçat amb una dotació després de rebre l’avís.

Quan els efectius han arribat al lloc, han comprovat que les flames s’havien estès més del que s’havia indicat inicialment. El matalàs havia cremat diversos contenidors i l’alta temperatura havia afectat la paret exterior d’un edifici.

L’incendi també ha malmès dues caixes de connexions elèctriques, així com cablejat telefònic i elèctric. Les instal·lacions han quedat balisades a l’espera que l’empresa subministradora se’n faci càrrec, indiquen des del cos d'emergències.

Notícies relacionades

Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents