Arrenca una cadena d'or a un home a Llançà i el detenen quan intentava fugir en tren
La víctima, un veí del municipi de 68 anys, va patir lesions lleus però no va haver de ser traslladada a l’hospital
La Policia Local de Llançà va detenir aquest dimecres un jove de 18 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència comès a la plaça Catalunya de la població, a la zona del port.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d’una del migdia, poc abans de dos quarts d'una del migdia, quan el jove hauria arrencat amb violència una cadena d’or que duia al coll un home de 68 anys, veí de del municipi.
L’estrebada va provocar lesions lleus a la víctima. El Sistema d’Emergències Mèdiques la va atendre, però finalment no va ser necessari traslladar-la a cap centre hospitalari.
Després de rebre l’avís, la Policia Local va activar un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. Els agents el van trobar cap a les dues de la tarda a l’estació de tren de Llançà, quan presumptament intentava fugir del municipi.
El detingut té antecedents policials per fets comesos en altres municipis, tot i que aquesta és la primera vegada que ha estat arrestat a Llançà, segons fonts policials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
- L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
- Carta d'una lectora 'El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes