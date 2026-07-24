Un matalàs crema en un pati interior i omple de fum un edifici de Figueres
Els Bombers han extingit ràpidament el foc i han revisat tots els pisos del bloc, sense que hi hagi hagut ferits
Un incendi en un pati interior ha omplert de fum aquest divendres al migdia un edifici de quatre plantes del carrer de Narcís Oller de Figueres. El foc ha cremat un matalàs i el succés s’ha saldat sense persones ferides.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a un quart d’una del migdia perquè sortia molt de fum de la part superior del bloc. Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions.
Els efectius han pogut accedir ràpidament al pati interior on hi havia el foc i han extingit les flames. Posteriorment, han iniciat les tasques de ventilació de l’edifici i han revisat tots els pisos, segons informen des del cos d'emergències.
Els habitatges no han patit afectacions, tot i que en alguns hi havia entrat una mica de fum. Al lloc també hi han actuat la Guàrdia Urbana de Figueres i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
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