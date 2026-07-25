Medi ambient
El futur Parc Agrari demana una subvenció de 200.000 euros a la Generalitat
El projecte per a impulsar un model de desenvolupament sostenible va sumant noves adhesions de municipis de la comarca
Marc Testart
La Diputació de Girona, el sindicat agrari Unió de Pagesos, la Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN) i l’Associació Parc Agrari de l’Alt Empordà (PAAE) han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Projecte de paisatge agroforestal resilient del Parc Agrari de l’Alt Empordà. A través d’aquest conveni, aquesta iniciativa impulsada des del territori amb la voluntat de preservar el sòl agrícola, enfortir el sector primari i impulsar un model de desenvolupament sostenible opta a obtenir un ajut econòmic per al finançament del futur Parc Agrari. El president del parc, Antoni Falcón, assegura que han demanat una subvenció d’uns 200.000 euros del departament d’Agricultura de la Generalitat.
Paral·lament, el passat dia 10 de juliol van presentar, a la Cooperativa Agrícola d’Espolla, el Consell Assessor del Parc Agrari, un òrgan consultiu i independent que té la missió d’acompanyar el desenvolupament d’aquest parc aportant una mirada estratègica i multidisciplinària sobre els grans reptes que afronta l’Alt Empordà. La seva funció no és executiva, sinò orientadora. Els seus membres posaran al servei del projecte la seva experiència professional, el seu coneixement especialitzat i la seva capacitat d’anàlisi per a contribuir a definir les línies estratègiques del Parc Agrari i reforçar-ne la projecció institucional. El Consell està integrat per representants del món de la pagesia, la ramaderia, el cooperativisme agrari, l’universitat, el paisatge, la gestió ambiental, la gastronomia, el turisme i el desenvolupament territorial. Tots ells comparteixen una llarga trajectòria professional i un profund coneixement de l'Alt Empordà i dels seus valors Naturals, socials i econòmics. "Aquesta combinació de perfils acadèmics professionals i productius converteix el Consell Assessor en un espai de reflexió permanent sobre el futur de l’Alt Empordà", diuen.
Precisament, l’Ajuntament d’Espolla és un dels darrers que s’ha adherit a aquest projecte, que va sumant incorporacions, després que també s’hi sumessin els consistoris de Cantallops i Sant Climent Sescebes, Albanyà, Fortià, Garrigàs, L’Armentera, Lladó, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Siurana d’Empordà, Ventalló i Viladamat van ser els primers en adherir-s’hi.
El Parc Agrari de L’Alt Empordà és una iniciativa impulsada des del territori amb la voluntat de preservar el sòl agrícola, enfortir el sector primari i impulsar un model de desenvolupament sostenible que posi en valor els recursos naturals paisatgístics i agroalimentaris de la comarca. El projecte neix del convenciment que el sòl agrícola és un patrimoni estratègic i un recurs limitat que cal protegir més enllà de la seva funció productiva. Els espais agraris configuren el paisatge empordanès contribueixen a la conservació de la biodiversitat, afavoreixen la sobirania alimentària i constitueixen un dels principals actius econòmics ambientals i culturals de l’Alt Empordà.
El Parc Agrari defensa que el sòl agrícola no és un espai buit a disposició de qualsevol nou parc industrial o logístic. És un espai viu i productiu que genera aliments, ocupa i fixa població al territori, preserva el paisatge, manté els ecosistemes i contribueix a l’equilibri ambiental de La comarca. Per aquest motiu, la seva protecció ha de formar part de qualsevol estratègia de futur per a l’Alt Empordà.
Via: Empordà
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