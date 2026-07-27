Detenen un home a Figueres per encendre un foc en un transformador elèctric al Parc de les Aigües
L’incendi ha causat danys lleus a la instal·lació d’Endesa, però no ha deixat ferits ni altres desperfecte
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Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d’un transformador d’Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l’altura del carrer del Rec Arnau.
Segons ha informat l’Ajuntament de Figueres, l’individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona.
Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han apagat les flames.
Via: Empordà
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