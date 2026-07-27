Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
Els dos ocupants de l'altre turisme han resultat ferits greus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona
Àfrica Benavente
El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns a la tarda en un xoc frontal entre dos vehicles a la carretera GI-623, a Viladamat.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 18.03 hores. Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment al punt quilomètric 16,4 de la carretera. A conseqüència de l'impacte, ha mort el conductor d'un dels vehicles.
El conductor i l'acompanyant de l'altre vehicle han resultat ferits greus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, inicialment hi havia dues persones atrapades als vehicles i s'han hagut de dur a terme tasques d'excarceració. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat.
Amb aquesta víctima, ja són 80 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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