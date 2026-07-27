Un xoc entre un cotxe i una retroexcavadora talla l'N-260 a Figueres
La carretera ha estat afectada durant prop d’una hora i l’accident no ha provocat ferits
Un xoc entre un cotxe i una retroexcavadora ha obligat a tallar durant prop d’una hora l’N-260 a Figueres. L’accident ha tingut lloc cap a dos quarts de dues del migdia, a l’altura del quilòmetre 34 de la carretera.
Els dos vehicles han topat per encalç per causes que no han transcendit. Arran de la col·lisió, la circulació ha quedat interrompuda mentre els serveis d’emergències treballaven al lloc i es retiraven els vehicles afectats.
Fins al punt de l’accident s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre no ha provocat ferits. La circulació s’ha pogut restablir després de prop d’una hora d’afectacions.
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