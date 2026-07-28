Així intenten assaltar un camió de matinada en una àrea de descans de l'AP-7 al seu pas per Figueres
L’escena, enregistrada aquest dimarts de matinada, recorda el modus operandi dels «teloners»
Un camioner que dormia a l’àrea de descans de l'AP-7 de Figueres, en sentit nord, ha sentit soroll durant la matinada i, quan ha comprovat què passava, ha vist dues persones intentant obrir el camió estacionat davant seu.
A les imatges s’observa com una de les dues persones, amb el rostre cobert, fa servir una radial per tallar el cadenat d’accés a la zona de càrrega, mentre l’altra espera al seu costat.
El transportista ha enregistrat l’escena amb el telèfon mòbil. Les imatges, de pocs segons de durada, s’han captat aquest dimarts pels volts d’un quart d’una de la matinada, en aquesta àrea situada a prop de l’estació de Figueres-Vilafant. El cop no s'hauria perpetrat perquè algú hauria espantat els dos individus, que han marxat abans d’acabar de robar a dins del vehicle, indiquen fonts coneixedores dels fets.
El vídeo s’ha difós posteriorment a través de les xarxes socials des del compte Anti-Radars Garrotxa. “Dia sí i dia també. Els xòfers denuncien la inseguretat i la impunitat dels qui cada nit es dediquen a obrir camions per robar-ne la càrrega”, ha alertat el perfil en la publicació que acompanya les imatges.
Sense denúncia
Els Mossos d’Esquadra asseguren que, de moment, no han rebut cap denúncia ni tenen constància oficial dels fets. Per aquest motiu, la policia no pot confirmar si l’home --i els seus acompanyants- va aconseguir accedir al remolc ni si es va endur part de la càrrega.
Fonts policials expliquen, però, que l’ús de radials per tallar els cadenats dels camions és una pràctica habitual en robatoris de mercaderies. També remarquen que no sempre els transportistes denuncien el furt al mateix lloc on es produeix, sinó que sovint ho fan quan arriben a la destinació o quan tornen a la base i detecten els danys o la desaparició de la càrrega.
El modus operandi dels «teloners»
L’escena recorda el modus operandi dels coneguts com a «teloners», grups especialitzats a assaltar durant la nit camions estacionats en àrees de descans. Habitualment, els lladres tallen les lones, els cadenats o els sistemes de tancament dels remolcs per comprovar quina mercaderia transporten i sostreure-la.
Els Mossos han intensificat aquest estiu les patrulles nocturnes als aparcaments i àrees de descans de camions i mantenen obertes diverses línies d’investigació contra bandes organitzades dedicades a aquest tipus de robatoris.
L’actuació policial s’emmarca en el dispositiu Kanpai Pista, desplegat contra els grups criminals i els delinqüents multireincidents que actuen a les autopistes i altres vies ràpides. Segons el balanç del primer semestre, els delictes registrats en aquestes vies a Catalunya han passat de 1.876 entre gener i juny del 2025 a 928 en el mateix període del 2026, una reducció de més del 50%, com va avançar El Periódico del mateix grup editorial que Diari de Girona.
Els delictes cauen un 63% a Girona
La davallada ha estat especialment pronunciada a la regió policial de Girona, on els delictes comptabilitzats a les vies ràpides han baixat un 63%, dels 733 del primer semestre del 2025 als 255 del mateix període d’aquest any.
Els Mossos atribueixen part d’aquesta reducció a la pressió policial i judicial sobre els grups que operen a les carreteres. En el que portem del 2026, la policia ha intervingut 62 vehicles utilitzats pels lladres per desplaçar-se i cometre els assalts, alguns dels quals constaven com a sostrets, entre altres.
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