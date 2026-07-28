Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rodatge EnredadosStuanimort Lloret de MarMaurici JiménezCarles Puigdemontcasament Susanna Grisoincendis Espanya
instagramlinkedin

Un cotxe surt de la via i bolca a Vilaür

L’accident ha deixat un ferit i ha obligat a tallar la GIV-6231 durant prop d’una hora

Senyalització d'un accident de trànsit

Senyalització d'un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Vilaür

Un cotxe ha patit una sortida de via i ha bolcat aquest dimarts al matí a Vilaür, en un accident que ha deixat una persona ferida lleu i ha obligat a tallar temporalment la carretera.

Els fets han passat cap a les deu del matí a la GIV-6231 i només s’hi ha vist implicat un turisme. Per causes que no han transcendit, el vehicle ha sortit de la calçada, ha bolcat i ha causat danys a la tanca de la carretera.

Arran del sinistre s’han mobilitzat els Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra de Trànsit.

Notícies relacionades

L’ocupant del vehicle ha resultat ferit lleu. Segons el Servei Català de Trànsit, la GIV-6231 ha quedat tallada al trànsit fins poc després de les onze del matí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents