Mor al Trueta un dels dos ferits greus en l’accident frontal de dilluns a Viladamat
La víctima viatjava en un dels dos turismes implicats en el xoc de dilluns a la GI-623, que ja ha causat dues víctimes mortals
Una de les dues persones que van resultar ferides greus en l’accident frontal de Viladamat ha mort a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on havia estat traslladada després del sinistre. La seva mort eleva a dues les víctimes mortals del xoc registrat dilluns a la tarda a la carretera GI-623.
L’accident va tenir lloc pels volts de les sis de la tarda, al punt quilomètric 16,4 de la via, dins del terme municipal de Viladamat, a l’Alt Empordà. Per causes que els Mossos d'Esquadra de Trànsit encara s’estan investigant, dos turismes van col·lidir frontalment.
A conseqüència de l’impacte, el conductor d’un dels vehicles va morir al lloc dels fets. Aquest era un veí d'Ogassa de 69 anys, J.B.R.
El conductor i l’acompanyant de l’altre turisme van resultar ferits greus i van ser evacuats a l’Hospital Trueta. Un d’ells ha acabat morint a causa de les ferides patides, segons confirmen des del centre sanitari. Mentre que l'altre es troba estable, en observació.
En el dispositiu d’emergències hi van intervenir quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat.
De moment, no ha transcendit la identitat de la darrera víctima.
17 morts
Amb aquesta víctima, ja són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres de les comarques de Girona des de principis d’any.
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