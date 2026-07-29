En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
La víctima, de 30 anys, va patir l’accident en uns camps propers a un càmping de Castelló d'Empúries i va ser evacuada en helicòpter a la Vall d’Hebron
Una dona de 30 anys es troba en estat crític després de caure d’un cavall dilluns al vespre en uns camps propers a un càmping de Castelló d'Empúries, dins l’entorn dels Aiguamolls de l’Empordà.
L’accident eqüestre es va produir pels volts de dos quarts de nou del vespre. Per causes que es desconeixen, la dona va caure de l’animal i va patir lesions de consideració.
Arran de l’avís, es van mobilitzar diversos serveis d’emergència. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets per atendre i estabilitzar la víctima.
La Policia Local de Castelló d’Empúries també va intervenir en l’operatiu. Diverses patrulles van donar suport als equips sanitaris en ser requerits i van garantir les condicions de seguretat necessàries perquè pogués aterrar un helicòpter medicalitzat, segons el cos de policial.
Després de ser estabilitzada, la dona va ser evacuada per via aèria a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on havia de rebre assistència especialitzada per les lesions sofertes i on roman ingressada en estat crític.
La intervenció va requerir la coordinació dels diferents cossos actuants en una zona de camps propera als Aiguamolls de l’Empordà.
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