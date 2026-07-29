L'ACA impulsa un projecte perquè la depuradora de Figueres aprofiti els fangs per generar energia d'autoconsum
La futura instal·lació de tractament de fangs i cogeneració permetrà a la depuradora de Figueres reduir la quantitat de residus i millorar-ne l'estabilitat
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte per millorar la gestió dels fangs i impulsar l'autoconsum energètic de la depuradora de Figueres. El contracte compta amb un pressupost de prop de 145.000 euros, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027.
L'encàrrec té com a objectiu definir les característiques tècniques d'una nova instal·lació de tractament de fangs i cogeneració que permeti valoritzar energèticament el biogàs generat durant el procés de depuració i destinar-lo a l'autoconsum de la planta.
Actualment, la depuradora de Figueres té una capacitat de tractament de 17.000 metres cúbics d'aigua al dia, però no disposa de cap sistema per aprofitar energèticament els fangs resultants del procés de depuració. Aquests llots es destinen actualment a la valorització com a adob.
El projecte preveu la construcció d'un digestor anaerobi dins les instal·lacions de la depuradora. Aquest equipament permetrà descompondre part de la matèria orgànica en un reactor tancat i sense oxigen, reduint la quantitat de fang generat i millorant-ne l'estabilitat i la qualitat. Al mateix temps, el procés produirà biogàs, que es podrà utilitzar com a combustible per generar energia destinada al funcionament de la mateixa planta.
La redacció del projecte haurà de determinar, entre altres aspectes, el volum de fangs que es tractaran —tant els procedents de la depuradora de Figueres com d'altres instal·lacions properes—, la producció prevista de biogàs i el potencial energètic de la futura infraestructura.
La depuradora ja disposa de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum, una instal·lació que es complementarà amb aquest nou sistema de producció energètica.
Aquesta actuació s'emmarca en el pla d'eficiència energètica que l'ACA desplega des del 2019 amb l'objectiu d'incrementar la generació d'energies renovables a les depuradores i reduir-ne la dependència energètica. El programa es basa en tres línies principals: l'aprofitament de l'energia fotovoltaica, la producció de biogàs a partir dels fangs i la millora de l'eficiència global de les instal·lacions.
Segons dades de l'ACA, durant el 2025 el 18,6% de l'energia elèctrica consumida per les depuradores públiques catalanes es va cobrir amb energies netes. La previsió és que aquest percentatge augmenti fins a prop del 25% a mitjans del 2027.
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