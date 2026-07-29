L'Ajuntament de l'Escala aprova les bases per a la creació de la seva comunitat energètica municipal
Aprofitarà l'energia de plaques solars instal·lades sobre l'escola Empúries per abastir el petit i mitjà comerç de la localitat
El ple de l'Ajuntament de l'Escala ha donat llum verda a les bases i l'ordenança fiscal que han de permetre posar en marxa la comunitat energètica municipal, que aprofitarà l'energia de les plaques solars instal·lades sobre l'escola Empúries per abastir al petit i mitjà comerç. Tot i això, el reglament s'ha redactat amb una visió de futur més àmplia, pensant en obrir altres comunitats en un futur, també per a particulars.
Les bases estableixen tres tipus de quota de participació en funció de la potència: 1, 2 o 3 quilowatts pic (kWp), amb tarifes anuals de 69,27; 94,90 o 120,54 euros, respectivament.
La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals de sostenibilitat, eficiència energètica i foment de les energies renovables, amb l'objectiu de facilitar la participació de la ciutadania en la generació i el consum d'energia renovable mitjançant la instal·lació de fotovoltaiques municipals destinades a l'autoconsum col·lectiu.
Les bases regulen el marc general per a futures convocatòries per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals, configurades com a instal·lacions d'autoconsum col·lectiu proper a través de la xarxa i sota la modalitat d'excedents acollida a compensació. Les condicions específiques es concretaran en cada convocatòria.
L'Ajuntament ha instal·lat una potència de 75 kWp, la potència màxima que pot generar un panell solar amb les condicions ideals, que servirà tant per cobrir part del consum del mateix edifici com per alimentar aquesta primera comunitat energètica, adreçada als establiments comercials situats a l'entorn pròxim al punt de generació. L'any passat ja es va celebrar una reunió per explicar els passos per a la creació de la comunitat i, un cop aprovades les bases, es preveu una nova reunió passat l'estiu per continuar avançant en el procés.
L'actuació ha estat finançada amb una subvenció del programa Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través de fons europeus NextGenerationEU. El projecte també forma part del programa de Mobilitat Sostenible i de Transició Energètica de l'Ajuntament, que aposta per aprofitar sostre d'espais públics per generar energia neta, en un model de transició descentralitzat.
Altres acords del ple
En la mateixa sessió, el ple ha aprovat el compte general corresponent a l'any 2025, com també el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de l'Escala per al programa de mediació per al lloguer social i assequible durant els anys 2026 i 2027.
Els regidors també han aprovat la pròrroga del contracte de serveis de l'escola de música municipal El Gavià i una moció de suport a les reivindicacions expressades pel Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà en relació amb la millora dels serveis d'atenció a la dependència.
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