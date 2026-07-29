La recuperació de l'Estany de la Vila a Castelló d'Empúries genera debat sobre la gestió hídrica i ecològica
IAEDEN-Salvem l'Empordà reclama el replantejament de l'origen de l'aigua i proposen utilitzar la de la Muga
L'entitat celebra la recuperació de l'Estany i la restauració de zones humides a la plana empordanesa
L'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà ha celebrat la recuperació de l'Estany de la Vila, a Castelló d'Empúries, però ha advertit que el projecte hauria de replantejar l'origen de l'aigua amb què s'alimentarà per garantir-ne la viabilitat ecològica.
L'associació defensa la recuperació d'estanys, llacunes i zones humides a l'Alt Empordà, però considera que l'aigua procedent de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Empuriabrava, prevista per inundar l'estany, no és la millor opció per a aquest ecosistema.
Segons IAEDEN, l'aigua depurada s’hauria d’utilitzar per a usos agrícoles, i proposa que l'estany s'ompli a base d'aigua de la Muga, provinent del Rec del Molí, o aprofitant la infraestructura de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre per fer arribar l’aigua des de la captació de Pont de Molins. D'aquesta manera, amb l'aigua provinent de la Muga, el cicle d'inundació seria més natural, mantenint-lo sec de mitjan juliol a octubre. Aquest període sec formaria part del funcionament ecològic de les llacunes mediterrànies, fet que ajuda a sincronitzar la flora i la fauna pròpies d'aquests ambients i dificulta la presència d'espècies invasores.
Justifiquen que l'aigua provinent de la depuradora conté masses nutrients, que poden derivar en la proliferació d'algues filamentoses, llentilles d'aigua i altres creixements vegetals excessius que provoquen la pèrdua d'oxigen dificultant el funcionament òptim del sistema. A més, expressen que «utilitzar aigua regenerada durant l'estiu té greus conseqüències: no potencia els cicles naturals, afavoreix la presència d’espècies invasores i pot incrementar el risc de l’aparició d'alguna malaltia com el botulisme».
Per aquest motiu, la IAEDEN insta a l'Ajuntament de Castelló d’Empúries, el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Comunitat de Regants del Marge Esquerre a renegociar les condicions sobre l’origen i usos de l’aigua. Proposen estudiar una redistribució que impliqui usar l'aigua regenerada pel reg agrícola i l'aigua del riu per l'Estany de la Vila i els estanys naturals.
D'altra banda, l'entitat demana que la responsabilitat recaigui en la direcció del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Expressen preocupació davant la possibilitat d'interès turístic, «entenem que serà un espai bonic, visitable i pedagògic, però el seu objectiu principal ha de ser la recuperació ecològica i, per tant, la seva gestió ha de respondre a criteris de conservació». És per aquest motiu que reclamen la gestió al Parc Natural, «només així podrem garantir que les decisions sobre l’aigua no quedin condicionades per interessos turístics, municipals o d’imatge, sinó per les necessitats reals de l’ecosistema» i no a una regidoria de l'Ajuntament.
Més aigua per a Vilaüt
L'entitat aprofita aquest debat per reclamar també una revisió de la dotació hídrica de l'Estany de Vilaüt, també en el Parc Natural, que considera insuficient. Recorda que aquest espai, de més de 20 hectàrees, disposa actualment d'una concessió anual de només 17.000 metres cúbics d'aigua, una quantitat molt inferior a la dotació de referència que l'ACA estableix per al reg agrícola d'una superfície equivalent.
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