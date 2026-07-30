La comunitat colombiana de Figueres reivindica una integració basada en compartir cultures
La primera edició de l’esdeveniment Colombia Viva ha reunit 600 persones, entitats de Figueres i membres de les diverses comunitats llatinoamericanes que conviuen a la ciutat
Sònia Fuentes
Durant anys, la integració s’ha entès gairebé sempre en una sola direcció: que les persones nouvingudes s’adaptessin a les tradicions i a la vida social del lloc on arribaven. A Figueres, però, una iniciativa vol ampliar aquesta mirada.
Diana Villegas, emprenedora d’origen colombià establerta a la ciutat des de fa més d’una dècada, ha impulsat un projecte perquè les celebracions de la seva comunitat siguin també un espai de trobada amb la resta de la ciutadania.
Crear vincles
La voluntat és crear vincles entre veïns, entitats i comunitats llatinoamericanes i afavorir una convivència més compartida. Amb aquesta premissa s’ha celebrat la primera edició de la festa Colombia Viva, organitzada per la comunitat colombiana de la ciutat com un primer pas d’aquest canvi de paradigma.
Més de 600 persones
L’acte, organitzat amb motiu del Dia de la Independència de Colòmbia, va reunir unes 600 persones al Club Esportiu La Salle de Figueres. Però la celebració va anar més enllà de la música i la gastronomia colombianes.
Amb la participació dels Castellers de Figueres, els Gegants de Figueres i representants d’altres comunitats llatinoamericanes, la jornada es va convertir en un espai de trobada intercultural que vol trencar barreres i afavorir una convivència més estreta entre els veïns de la ciutat. Un dels moments més simbòlics de la jornada va ser, precisament, la presència dels Castellers de Figueres i dels Gegants de la ciutat. Segons explica Diana Villegas, els mateixos castellers li van confessar que era la primera vegada que rebien una invitació per participar en una festa organitzada per la comunitat colombiana. Però la seva intervenció va anar més enllà d’una exhibició.
Tradicions locals
L’organització va aprofitar l’ocasió per donar a conèixer una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura catalana. Abans de l’actuació, es va explicar al públic què representen els castells, com s’organitzen les colles i quin valor tenen com a símbol de cooperació i cohesió social, convertint l’exhibició en una oportunitat per compartir una tradició catalana amb persones d’orígens molt diversos. Darrere d’aquesta iniciativa hi ha Diana Marcela Villegas, una emprenedora colombiana establerta a Figueres fa onze anys que, després d’anys impulsant la comunitat Colombianos en Figueres, ha decidit fer un pas més. «Si nosaltres participem en les festes d’aquí, també hem d’obrir les portes de les nostres», resumeix. Aquest any, però, l’objectiu era diferent: convertir la commemoració en un espai de trobada entre cultures.
La mateixa filosofia es va traslladar a la participació dels Gegants de Figueres. Molts infants s’hi van acostar per veure’ls de prop, tocar-los i fotografiar-s’hi mentre els seus responsables explicaven l’origen i el significat d’una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. «Si no compartim aquestes coses, és molt difícil que ens coneguem», afirma Villegas. Per això la celebració també va comptar amb la participació de representants de les comunitats boliviana, equatoriana i hondurenya, algunes de les més nombroses de la ciutat juntament amb la colombiana. «Volíem que no fos una festa només nostra. Si vivim aquí, també hem de compartir el que som», explica.
Durant anys, les celebracions de la independència de Colòmbia a Figueres havien estat pensades principalment per a la mateixa comunitat colombiana, però ara la voluntat és convertirles en un espai de convivència i intercanvi cultural. Un projecte amb continuïtat La idea va començar a gestar-se fa uns vuit mesos, explica la Diana, quan es va decidir donar continuïtat a la celebració de la independència de Colòmbia després que l’anterior organització deixés d’impulsar-la. El nou equip va optar per canviar-ne el plantejament. Més que una festa puntual, volien crear un projecte estable sota el nom de Colombia Viva, amb activitats repartides al llarg de l’any. La bona resposta de públic ha animat l’organització a donar continuïtat al projecte.
Per als pròxims mesos ja preparen una jornada dedicada als infants, una mostra gastronòmica i una activitat de Nadal, amb la voluntat de mantenir viu aquest espai de convivència més enllà d’una data concreta del calendari. Villegas considera que iniciatives com aquesta poden contribuir a fer més visibles les diferents cultures que conviuen a Figueres i afavorir que la relació entre comunitats sigui cada vegada més natural. Perquè la iniciativa tirés endavant també va caldre complicitat institucional. Quan l’organització va presentar el projecte a l’Ajuntament de Figueres, la resposta, segons explica Diana Villegas, va ser immediata. «Els vam explicar què volíem fer i ens van dir: ‘Què necessiteu?’», recorda.
Implicació gegants i castellers
El consistori va facilitar material logístic, com taules, cadires i la tarima necessària per a l’acte, i representants municipals van assistir a la celebració per donar suport a una iniciativa que buscava reforçar la convivència entre les diferents comunitats de la ciutat. Per a Villegas, aquest acompanyament va ser especialment significatiu: «Quan ets immigrant sempre tens aquell dubte de si t’obriran les portes o no. En aquest cas ens les van obrir des del primer moment», explica. Aquest esperit d’obertura també es va reflectir en la participació d’altres col·lectius. Una de les persones que ho va viure en primera persona va ser Jackeline Preciado, d’origen equatorià i resident a l’Empordà, que va col·laborar de manera voluntària en l’organització. «Com a persona llatina i ciutadana de l’Empordà, em sento d’aquí. Veure la implicació dels castellers, dels gegants i de les diferents comunitats va ser molt bonic», explica.
Per a Preciado, un dels moments més emocionants va ser veure com les tradicions de diferents orígens compartien espai: «Els castellers van portar una part de la cultura catalana, nosaltres vam compartir els balls típics de Colòmbia, també hi havia Bolívia amb el seu ball tradicional, música i gastronomia. Van ser moments de molta emoció i gratitud». Espais per compartir Després de la bona resposta de la primera edició de Colombia Viva, el col·lectiu ja treballa en noves activitats adreçades tant a la comunitat llatinoamericana com al conjunt de la ciutadania de Figueres. Aquesta voluntat d’obrir les celebracions a tota la ciutat pren especial rellevància en un municipi on la presència llatinoamericana té un pes destacat.
Segons dades de l’Ajuntament de Figueres del 2025, la comunitat colombiana és la més nombrosa, amb 1.327 residents, seguida de l’hondurenya, amb 1.252. A aquestes s’hi sumen 587 persones de Veneçuela, 384 de Bolívia, 248 del Brasil i 237 de l’Argentina. En total, més de 4.000 persones que formen part del dia a dia de la ciutat i que, segons Diana Villegas, han de tenir també espais per compartir les seves cultures amb la resta de veïns. «La idea és que ens coneguem, perquè quan ens coneixem és quan deixem de veure’ns com a comunitats separades», resumeix.
4.000 persones de diferents comunitats, a Figueres
La comunitat colombiana és la més nombrosa, amb 1.327 residents, seguida de l’hondurenya, amb 1.252. A aquestes s’hi sumen 587 persones de Veneçuela, 384 de Bolívia, 248 del Brasil i 237 de l’Argentina. En total, més de 4.000 persones que formen part del dia a dia de la ciutat.
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Via: Empordà
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