Diana Villega, emprenedora d'origen colombià: "Si vivim a Figueres, també hem de compartir les nostres festes amb la gent d’aquí"
La impulsora de Colombianos en Figueres ha obert un projecte a la ciutat amb l’objectiu reforçar la convivència entre comunitats
La comunitat colombiana de Figueres reivindica una integració basada en compartir cultures
Sònia Fuentes
La Diana Villegas, de 34 anys, va arribar a Figueres fa onze anys amb la voluntat de començar una nova etapa. El seu pare ja vivia a la ciutat i li va facilitar els primers passos per regularitzar la seva situació, estudiar i començar a treballar. Esteticista de professió, amb els anys va consolidar el seu negoci, però aviat va detectar una necessitat que anava més enllà de l’àmbit laboral. «No hi havia cap espai que agrupés els colombians de Figueres», recorda.
Una àmplia comunitat
D’aquesta inquietud va néixer Colombianos en Figueres, primer com un grup de Facebook i, més endavant, a WhatsApp, Instagram i TikTok. El que havia començat sent una eina per posar en contacte compatriotes, s’ha convertit, segons la seva impulsora, «en una comunitat que arriba a prop de 4.000 persones a través de les diferents plataformes».
Una jornada oberta a la ciutat
Però el seu objectiu mai no ha estat crear un grup tancat. Ben al contrari. «Sempre veia que els colombians anaven amb colombians, els hondurenys amb hondurenys i els bolivians amb bolivians. Si vivim a Figueres, també hem de compartir les nostres festes amb la gent d’aquí», explica. Amb aquesta idea va decidir assumir aquest any l’organització de la celebració de la independència de Colòmbia, una festa que fins ara tenia un format més intern. Li va donar un nou nom, Colombia Viva, i un nou enfocament: convertir-la en una jornada oberta a tota la ciutat, el 18 de juliol passat. Va convidar els Castellers de Figueres, els Gegants de la ciutat, representants d’altres comunitats llatinoamericanes i qualsevol veí que hi volgués participar.
Un esforç personal
El resultat va ser una jornada que va reunir prop de 600 persones al voltant de la música, la gastronomia i les tradicions de diferents cultures. La iniciativa també ha comportat un important esforç personal. Sense una estructura associativa consolidada ni grans patrocinadors, la Diana i el seu marit han assumit bona part de l’organització i de la inversió necessària perquè la festa fos una realitat. «Volíem demostrar que aquestes coses també es poden fer des de la comunitat», afirma. Un projecte amb continuïtat L’experiència, assegura, no s’acaba aquí.
L’esdeveniment Colombia Viva neix amb la voluntat de convertir-se en un projecte estable al llarg de l’any. La pròxima activitat serà una jornada dedicada als infants perquè nens i nenes de diferents orígens comparteixin jocs i activitats. Més endavant preveuen organitzar una mostra gastronòmica i una celebració de Nadal. Per a la Diana, la integració és un camí de doble direcció. «Els catalans sempre ens obren les portes de les seves festes, perquè tenen un calendari d’activitats durant tot l’any. Ara ens tocava a nosaltres convidar-los a les nostres», una manera, diu, de convertir les diferències culturals en una oportunitat per conèixer-se millor i reforçar la convivència entre tots els veïns de Figueres.
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Via: Empordà
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