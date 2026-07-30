Els duaners del Pertús troben 33 quilos de cocaïna amagats en un camió
La droga estava oculta en un doble fons del remolc i el conductor ha estat condemnat a vuit mesos de presó i a una multa d’1,48 milions d’euros
Els duaners del Pertús han intervingut 33 quilos de cocaïna amagats a l’interior del remolc d’un camió que circulava per l’autopista A9 que procedia d'Espanya. La droga va ser descoberta durant la nit del 22 de juliol en un control efectuat a l’àrea de servei del Village Catalan.
Una patrulla de la Brigada de Vigilància Interior de Duanes del Pertús va seleccionar un camió articulat que duia la tractora matriculada a Croàcia i el remolc a Àustria. Al vehicle només hi viatjava el conductor.
Durant les primeres comprovacions, un gos especialitzat en la detecció d’estupefaents va marcar el remolc. Davant d’aquest indici, els agents francesos van decidir descarregar completament la mercaderia que transportava el vehicle, un remolc del tipus portabobines.
Oculta
Els duaners van detectar aleshores un sistema artesanal d’ocultació instal·lat al remolc. Un segon marcatge del gos va permetre localitzar, al fons de l’estructura, diversos fardells i bosses que contenien paquets de cocaïna. El pesatge posterior va confirmar que el carregament estava format per 33 quilos de cocaïna.
El conductor va ser detingut i traslladat a les dependències duaneres per prendre-li declaració. Posteriorment, va ser lliurat a l’oficina de l’OFAST de Perpinyà, la unitat francesa especialitzada en la lluita contra el tràfic de drogues, perquè continués la investigació, segons informe des del servei de duanes.
L’home va comparèixer el 27 de juliol davant del Tribunal Judicial de Perpinyà, que el va declarar culpable i el va condemnar a vuit mesos de presó, amb manteniment en detenció. També li va imposar la prohibició d’entrar a França durant tres anys i una multa duanera d’1,48 milions euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- Aquests són els concerts de les Festes del Tura d’Olot 2026: artistes, dies i horaris
- Orriols va designar el tribunal que va seleccionar la seva filla com a agent de la policia local
- Girona FC: L’equip que menys es mou