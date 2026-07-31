Un camió queda atrapat en una estreta carretera de muntanya entre Maçanet de Cabrenys i la Vajol
El vehicle pesant no ha pogut superar una de les corbes tancades de l'accés pròxim a la "Mina d'en Negrín" i ha obligat a tallar el trànsit mentre una grua del Grup Padrosa el retirava
Santi Coll
Un camió de grans dimensions ha quedat atrapat a la petita carretera veïnal de muntanya que uneix Maçanet de Cabrenys amb la Vajol, des de la GI-503. El vehicle no ha pogut superar una de les nombroses corbes tancades de la via, sense prou marge de maniobra, i ha acabat bloquejant completament el pas. Aquesta carretera veïnal passa al costat de la famosa Mina d'en Negrín, un dels llocs emblemàtics de la Ruta de l'Exili i amb unes mides que fan impossible el pas de vehicles pesats articulats.
La tractora està matriculada a Lituània i el remolc, a Dinamarca. La posició en què ha quedat el conjunt ha obligat a tallar la carretera, ja que cap altre vehicle podia circular pel tram afectat.
L’empresa Grup Padrosa ha desplaçat una grua fins al lloc per retirar el camió, en una operació especialment complicada. Tal com ha quedat posicionat, el vehicle no es podia estirar cap endavant i en sentit ascendent, sinó que ha calgut extreure’l per la part posterior, segons les informacions obtingudes. L'expertesa de l'empresa empordanesa ha permès resoldre la situació a darrera hora de la tarda.
Mala decissió
Aquest no és el primer incident d’aquestes característiques que es produeix a la zona. Alguns camioners segueixen les indicacions del GPS i acaben entrant en carreteres que no són aptes per a vehicles pesants, malgrat que als mapes puguin aparèixer com a possibles itineraris alternatius.
La situació es pot agreujar en jornades de circulació complicada a l’autopista, com la d’avui, amb retencions importants especialment a la part francesa. Davant del col·lapse, alguns conductors busquen rutes alternatives que sobre el mapa semblen viables, però que a la pràctica passen per carreteres estretes, amb forts pendents i corbes impossibles de superar per a un camió.
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Via: Empordà
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