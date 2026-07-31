Detenen a Portbou l’intern de Quatre Camins condemnat per homicidi que es va escapar durant una sortida a Barcelona
La Policia Nacional el va localitzar dijous a la tarda a la frontera amb França i hores després va ingressar a la presó de Puig de les Basses
La Policia Nacional ha detingut a Portbou, a la frontera amb França, l’intern de la presó de Quatre Camins que el 22 de juliol es va evadir durant una sortida programada a Barcelona. L’arrest es va produir aquest dijous, 30 de juliol, a la tarda, segons ha informat el Departament de Justícia.
Després de la detenció, l’home va ser traslladat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, on va ingressar cap a les set del vespre. La seva captura posa fi a una recerca que s’ha allargat durant vuit dies.
L’intern complia una condemna de 10 anys, 3 mesos i 1 dia de presó per homicidi. Es tracta de William Morrow A., condemnat per haver matat i esquarterat un home en un pis del carrer Casanova de Barcelona el novembre del 2022.
L’home va fugir el 22 de juliol mentre participava en una activitat programada fora de la presó, acompanyat de professionals del centre penitenciari. Després de visitar la zona del Born, va baixar del vehicle que el traslladava quan estava aturat en un semàfor del carrer Marina i va marxar.
Els responsables de la sortida van alertar immediatament els serveis d’emergències, els Mossos d’Esquadra i el centre penitenciari. La policia catalana va activar aleshores un dispositiu de recerca i es va dictar una ordre de detenció contra l’intern, com va avançar El Caso.
L’Audiència de Barcelona el va condemnar per un delicte d’homicidi i un altre de profanació de cadàver després que acceptés els fets en una sentència de conformitat amb la Fiscalia.
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