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Un home s'atrinxera amb un ganivet en un pis de la Jonquera i amenaça l'exparella i els fills

El detingut, que tenia una ordre d’allunyament per violència masclista, es va resistir a l’actuació dels Mossos i els agents de l’ARRO van haver d’accedir al domicili

L’avinguda Miquel Martí i Pol de la Jonquera, amb el bloc on es van produir els fets, a l’esquerra.

L’avinguda Miquel Martí i Pol de la Jonquera, amb el bloc on es van produir els fets, a l’esquerra. / Google Maps

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Eva Batlle

Eva Batlle

La Jonquera

Un home de 29 anys va acabar detingut la matinada de dijous després d’atrinxerar-se en un pis de la Jonquera i amenaçar amb un ganivet la seva exparella i dos fills. El sospitós tenia vigent una ordre d’allunyament de la dona per un cas de violència masclista.

Els fets van passar poc després de dos quarts de dues de la matinada en un domicili de l'avinguda Miquel Martí i Pol de la Jonquera. Arran de l’avís d'un familiar, es van mobilitzar patrulles de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra.

A l’interior de l’habitatge hi havia cinc membres de la família, entre els quals dos menors d’edat. L’home va arribar posteriorment al domicili aparentment sota els efectes de l’alcohol i, malgrat la prohibició judicial d’acostar-se a l’exparella, va accedir al pis ubicat a la quarta planta.

L'home va fer amenaces mentre portava un ganivet -incialment ho feia amb un cúter- contra l'exparella i els dos menors. Davant la gravetat de la situació i el risc per a les persones que es trobaven al domicili, els Mossos van activar agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona.

Els efectius d’ordre públic (ARRO) dels Mossos van accedir finalment a l’habitatge per reduir-lo. L’home es va resistir a l’actuació policial i va desobeir les ordres dels agents, però va poder ser detingut. El dispositiu es va saldar sense cap persona ferida.

El detingut, que tenia un antecedent policial previ del setembre de l'any passat per violència masclista. Arran dels fets va quedar acusat de ser presumpte autor de diversos delictes: trencament de condemna, amenaces, resistència i desobediència als agents de l’autoritat, així com de maltractament d’obra sense causar lesió, confirmen de del cos policial.

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En l’actuació hi van intervenir diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i dues furgonetes l’ARRO dels Mossos i el SEM.

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