Intercepten tres vehicles carregats amb més de 1.200 articles destinats al top manta de Roses
La policia va decomissar falsificacions d'equipacions esportives, samarretes de futbol i joguines abans que el material arribés al passeig Marítim
Un nou operatiu contra el top manta a Roses ha permès comissar 1.207 articles abans que arribessin als punts de venda il·legal del passeig Marítim. Els agents van interceptar tres vehicles carregats amb roba falsificada i joguines durant el dispositiu desplegat dijous al vespre.
L’actuació va comptar amb la participació conjunta de la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L’objectiu era detectar els vehicles utilitzats per transportar i distribuir el material destinat a la venda ambulant il·legal.
El dispositiu va començar cap a les sis de la tarda amb un control de vehicles en una de les rotondes d’accés al municipi. Posteriorment, les patrulles es van traslladar als carrers pròxims al passeig Marítim de Roses.
En aquesta zona, els agents van localitzar tres vehicles amb les portes obertes i plens de bosses. Després de comprovar-ne el contingut, van requisar el material i van denunciar els titulars dels automòbils.
Els articles falsificats
En un dels vehicles hi havia 152 peces d’equipacions esportives; en un altre, 410 samarretes de futbol, i en el tercer, 645 joguines. En total, la policia va comissar 1.207 articles destinats presumptament al top manta.
L’operatiu es va desenvolupar fora del passeig Marítim, de manera que no va interferir en el pas dels vianants ni en l’activitat de les terrasses i els establiments de la zona, especialment concorreguda durant els vespres d’estiu.
L’actuació forma part de la campanya d’estiu contra la venda ambulant il·legal i se suma als dispositius desplegats a Roses des de l’inici de la temporada. L’Ajuntament informa que manté així l’estratègia iniciada l’any 2023 per reduir el top manta durant els mesos de més afluència turística.
L’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll, ha assegurat en un comunicat que el municipi manté el compromís de “protegir el comerç legal, garantir la seguretat i preservar l’espai públic” i ha afirmat que continuaran impulsant operatius contra la venda ambulant il·legal.
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