Un operatiu al barri del Culubret de Figueres enxampa un home punxant la llum i destapa 17 fraus elèctrics
La Guàrdia Urbana, els Mossos i Endesa han inspeccionat 44 domicilis i s'instruiran diligències a l’individu que manipulava el cablejat
Un nou dispositiu contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres ha permès detectar aquest divendres 17 connexions irregulars en els 44 domicilis inspeccionats. Durant l’operatiu, els agents també han identificat un home mentre manipulava el cablejat per punxar el subministrament elèctric.
L’actuació s’ha dut a terme conjuntament entre la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d’Esquadra i tècnics d’Endesa. L’individu sorprès manipulant la instal·lació serà investigat i se li instruiran diligències per un presumpte delicte de frau elèctric, segons informa l'ajuntament.
En total, els equips han inspeccionat 44 habitatges del Culubret i han detectat irregularitats en 17, gairebé quatre de cada deu domicilis revisats.
El dispositiu forma part dels controls periòdics que els cossos policials i la companyia elèctrica duen a terme als barris del Culubret i Sant Joan per localitzar connexions fraudulentes a la xarxa.
Aquestes connexions poden provocar sobrecàrregues i talls en el subministrament elèctric, a més de comportar un risc per a la seguretat dels residents i dels edificis.
L’operatiu arriba aproximadament un mes després d’una altra actuació al mateix barri. En aquella ocasió es van inspeccionar 57 domicilis del carrer Major i el seu entorn i es van detectar 29 casos de frau elèctric.
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