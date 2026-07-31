Portbou avança en el projecte d’un edifici de 20 habitatges protegits
L’Ajuntament tramita el canvi urbanístic del solar del passatge Renfe i ultima amb Adif l’adquisició de la parcel·la
L’Ajuntament de Portbou avança en el projecte per construir un edifici de 20 habitatges protegits al solar del passatge Renfe, on hi havia l’antiga residència de maquinistes. El consistori ja ha encarregat la modificació del planejament urbanístic necessària per transformar la parcel·la, actualment qualificada per a ús hoteler, en sòl residencial.
La redacció d’aquest canvi urbanístic té un cost de 7.000 euros i és un tràmit imprescindible perquè el solar pugui acollir la futura promoció. Paral·lelament, l’Ajuntament es troba en la fase final de les negociacions amb Adif, propietària dels terrenys, per tancar l’acord que permeti al consistori adquirir la parcel·la.
La nova previsió situa en 20 el nombre d’habitatges que tindrà l’edifici. En l’avantprojecte presentat anteriorment, l’Ajuntament havia plantejat construir-hi 22 pisos, a més d’una plaça d’aparcament per habitatge i una vintena de places públiques. El solar es va dividir l’any 2006 en tres unitats, dues de les quals es van reservar per a equipaments hotelers, i ara el consistori treballa per reunificar-les i modificar-ne l’ús. La previsió municipal és poder començar les obres durant el darrer trimestre del 2027, una vegada s’hagin completat el canvi de planejament i l’adquisició dels terrenys.
Més promocions d’habitatge protegit
L’actuació forma part d’un pla més ampli de l’Ajuntament per incrementar l’oferta d’habitatge protegit a Portbou. El consistori també ha redactat un avantprojecte per aixecar un altre edifici a l’aparcament on hi havia l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, amb 20 habitatges i una plaça d’aparcament per a cadascun.
En aquest cas, l’Ajuntament manté negociacions amb la Guàrdia Civil per aconseguir la cessió dels terrenys. A més, el consistori preveu rehabilitar la Casa Gran per habilitar-hi set pisos més.
Els tres avantprojectes van tenir un cost conjunt de 17.908 euros, dels quals 10.000 van ser finançats per la Diputació de Girona. L’Ajuntament també manté contactes amb la Generalitat per buscar finançament per a les actuacions, que en conjunt podrien requerir una inversió superior als 10 milions d’euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
- Un incendi a la coberta d’un supermercat mobilitza els Bombers a Girona