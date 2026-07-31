Unió de Pagesos reclama aturar l’ampliació de la carretera entre Vilafant i Borrassà
Les al·legacions adverteixen que l’actuació pot perjudicar les explotacions agrícoles i provocar una transformació irreversible del territori
Unió de Pagesos ha demanat a la Diputació de Girona que aturi el projecte d’ampliació de la carretera GIP-5129 entre Vilafant i Borrassà, a l’Alt Empordà, pels efectes que pot tenir sobre l’espai agrari i les explotacions agrícoles de la zona.
El sindicat ha presentat al·legacions al projecte perquè considera que incompleix la Llei 3/2019 d’espais agraris. Segons l’organització, la documentació no inclou l’anàlisi d’afectacions agràries que exigeix la normativa.
Unió de Pagesos sosté que l’absència d’aquest estudi impedeix avaluar de manera completa l’impacte de l’ampliació sobre els terrenys agrícoles i sobre l’activitat econòmica de les explotacions afectades. També considera que dificulta la comparació del traçat previst amb altres alternatives que podrien tenir una incidència menor sobre el territori.
El sindicat alerta que el projecte es planteja en una comarca amb una disponibilitat limitada de sòl agrari i defensa que aquesta circumstància obliga a aplicar amb rigor la normativa destinada a protegir-lo.
Per aquest motiu, Unió de Pagesos reclama que la Diputació suspengui el projecte abans de l’inici de les obres. L’organització qualifica l’actuació de “desproporcionada” i adverteix que, una vegada començats els treballs, podrien comportar “una transformació irreversible i un dany irreparable al territori”.
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