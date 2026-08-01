Almenys nou ferits per una fuita d’amoníac en una empresa de Vilamalla
Dues persones han estat traslladades en estat lleu i els Bombers no descarten evacuar algunes naus pròximes
Una fuita d’amoníac a l’empresa Panamar Bakery de Vilamalla ha obligat a evacuar els treballadors i ha deixat, segons el primer balanç, nou persones ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Dues han estat traslladades en estat lleu a centres hospitalaris. Aquesta empresa es dedica a l’elaboració de productes processats de farina
Una de les persones afectades ha estat evacuada a l’Hospital de Figueres. Les altres set persones assistides no han necessitat ser traslladades, segons el balanç preliminar dels serveis d’emergències.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís quatre minuts després de les onze del matí d’aquest dissabte i han mobilitzat vuit dotacions fins a l’empresa, situada al carrer Castelló de Vilamalla.
La fuita s’ha localitzat en una vàlvula exterior de la indústria, dedicada a l’elaboració de productes processats de farina. El personal de l’empresa ha estat evacuat preventivament mentre els equips d’emergències treballen a la zona.
Possibles desallotjaments
Cap a dos quarts d’una del migdia, els Bombers continuaven treballant en l’incident i no descartaven haver d’evacuar algunes de les naus del voltant com a mesura preventiva.
Els efectius també han revisat altres punts de les instal·lacions per comprovar si hi havia més escapaments. De moment, les inspeccions han donat resultat negatiu i no s’han localitzat noves fuites.
Arran de l’incident, Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla PROCICAT. Els serveis d’emergències continuen fent seguiment de la situació i el balanç d’afectats és encara preliminar.
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