Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaCeutaAjuntament de Gironaincendi cotxes Gironaciclistes GironaElBulliStuani
instagramlinkedin

Dues persones ateses per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a la Jonquera

El foc s’ha declarat a la cuina i els Bombers l’han apagat amb un extintor

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

La Jonquera

Un petit incendi a la cuina d’un habitatge de la Jonquera ha deixat dues persones ateses per inhalació de fum aquest dissabte al matí. Es tracta de la persona que ocupava el pis i d’una veïna, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Els Bombers han rebut l’avís poc abans de les onze del matí i han extingit les flames amb un extintor. Posteriorment, han comprovat els danys i han ventilat l’habitatge.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les dues persones afectades pel fum. No consta que hagin estat traslladades a cap centre sanitari.

Notícies relacionades

A l'incident també s'hi ha desplaçat la Policia Local de la Jonquera.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
  2. Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
  3. Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló
  4. Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  5. La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
  6. L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: 'És cara i pot afavorir el sobreendeutament
  7. Nou canvi fiscal als carburants a partir de l’1 d’agost: així pot afectar els preus
  8. Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar

Dues persones ateses per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a la Jonquera

Dues persones ateses per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a la Jonquera

La plata del duo mixt lliure obre el medaller espanyol a l’Europeu de natació artística

La plata del duo mixt lliure obre el medaller espanyol a l’Europeu de natació artística

La Costa Brava, una de les zones més afectades per la calor intensa del juliol

La Costa Brava, una de les zones més afectades per la calor intensa del juliol

Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro

Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro

Girona Acull exigeix la protecció dels menors i les persones amb discapacitat que arriben a Ceuta

Girona Acull exigeix la protecció dels menors i les persones amb discapacitat que arriben a Ceuta

Menjar més proteïna no sempre és millor: per a la majoria de la població, reduir-ne la ingesta pot afavorir un "envelliment més saludable"

Menjar més proteïna no sempre és millor: per a la majoria de la població, reduir-ne la ingesta pot afavorir un "envelliment més saludable"

Salven un veí d'Empuriabrava d’un pis ple de fum després d’adormir-se mentre cuinava

Salven un veí d'Empuriabrava d’un pis ple de fum després d’adormir-se mentre cuinava

La UdG es proclama campiona d'Europa de futbol femení universitari

La UdG es proclama campiona d'Europa de futbol femení universitari
Tracking Pixel Contents