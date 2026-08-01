Dues persones ateses per inhalació de fum en un incendi d'habitatge a la Jonquera
El foc s’ha declarat a la cuina i els Bombers l’han apagat amb un extintor
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Un petit incendi a la cuina d’un habitatge de la Jonquera ha deixat dues persones ateses per inhalació de fum aquest dissabte al matí. Es tracta de la persona que ocupava el pis i d’una veïna, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
Els Bombers han rebut l’avís poc abans de les onze del matí i han extingit les flames amb un extintor. Posteriorment, han comprovat els danys i han ventilat l’habitatge.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les dues persones afectades pel fum. No consta que hagin estat traslladades a cap centre sanitari.
A l'incident també s'hi ha desplaçat la Policia Local de la Jonquera.
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