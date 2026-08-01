Protecció Civil desactiva l'alerta un cop controlada la fuita d'amoníac en una empresa de Vilamalla
L'incident ha deixat un balanç de nou atesos pel SEM, dos dels quals evacuats en estat lleu a l'hospital
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla (Alt Empordà). L'incident ha deixat un balanç de nou assistències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dos dels quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. L'avís dels fets s'ha rebut pels voltants de les 11.00 hores d'aquest dissabte quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut un avís per part de l'empresa en què s'informava d'una fuita de gas amb diverses persones afectades. Els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb 12 dotacions per aturar una fuita d'amoníac detectada a una vàlvula de seguretat de la teulada del recinte.
Per precaució, s'ha activat un furgó de risc químic equipat amb detectors especialitzats i el Grup d'Incidències Tecnològiques (GRIT). Un cop ventilat el recinte i garantida l'absència de gasos, els efectius han revisat la sala de màquines amb el personal tècnic de l'empresa. Cap a les 16.00 hores, s'ha aixecat el confinament del polígon industrial Empordà Internacional. Els Mossos d'Esquadra han establert un perímetre de seguretat i han tallat els accessos dels voltants de la nau afectada. A hores d'ara es manté el carrer de Castelló tallat, però la resta dels tancaments ja s'han aixecat.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) continuarà fent seguiment de l'incident, i per això es mantindrà la situació de prealerta.
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