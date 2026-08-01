Salven un veí d'Empuriabrava d’un pis ple de fum després d’adormir-se mentre cuinava
La Policia Local va forçar la porta de l’habitatge i el SEM va atendre l’home per una intoxicació lleu
Un home va resultar ferit lleu per inhalació de fum dijous al vespre després de quedar-se adormit mentre cuinava en un habitatge d’Empuriabrava, al terme municipal de Castelló d’Empúries. Els fets van passar a l’edifici Bahia, situat davant del passeig d’Empuriabrava.
La Policia Local de Castelló d’Empúries va rebre l’avís que sortia una gran quantitat de fum de l’interior d’un domicili. Quan els agents van arribar al lloc, van comprovar que el fum sortia per sota de la porta i que ningú responia des de dins.
Davant la possibilitat que hi hagués una persona en perill, els policies van forçar i rebentar la porta l’accés a l’habitatge. A l’interior hi van localitzar l’ocupant, que s’havia quedat adormit mentre tenia aliments al foc.
L’home va patir una intoxicació lleu per fum i va ser atès pels professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers de la Generalitat també es van desplaçar fins a l’edifici i van comprovar els nivells de monòxid de carboni abans de donar el servei per finalitzat.
La ràpida actuació dels serveis d’emergència va evitar que l’incident tingués conseqüències més greus. La Policia Local recorda la importància de no deixar aliments cuinant sense vigilància, ja que una distracció pot provocar un incendi o una intoxicació per fum.
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