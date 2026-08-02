Arriba a Cadaqués la 6a exposició individual del Mini Print Internacional
El Taller Galeria Fort acull l'exposició de gravats de Jyoji Tsunemi, que tanca les mostres individuals dels guanyadors de l'any passat
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El passat dissabte 1 d’agost es va inaugurar a Cadaqués l’exposició individual de l’artista japonès Jyoji Tsunemi, guanyador, amb cinc artistes més, de l’anterior edició del Mini Print Internacional de Cadaqués. L’exposició consta d’una trentena de gravats executats amb la tècnica de la punta seca i el chine collée i es podrà contemplar al Taller Galeria Fort de Cadaqués (Hort d’en Sanés, 9) fins al pròxim divendres 7 d’agost. Amb aquesta es tanquen les 6 exposicions individuals dels guanyadors de l’any passat.
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