Un incendi crema en un habitatge a la Jonquera sense deixar ferits greus
A l’interior de l'edifici hi havia dues persones que han pogut sortir, tot i que amb alguna cremada lleu
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Un incendi en un habitatge del carrer Sant Miquel de la Jonquera ha cremat aquest diumenge a la tarda sense deixar ferits greus. L’avís s’ha donat a les 16:42 i els Bombers hi han destinat set dotacions.
Els Bombers han explicat que l'incendi ha estat en una planta baixa d'on sortia fum. A l’interior de l’habitatge hi havia dues persones que han pogut sortir, tot i que amb alguna cremada lleu. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) els ha atès amb ambulància. A les 17:25h el foc ja estava extingit.
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